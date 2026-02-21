Convocatoria a contrarreloj: Jóvenes que combaten la desnutrición en el Perú buscan voluntarios para ampliar su impacto

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Si eres o tienes un hijo, sobrino o amigo entre 18 y 35 años —ya sea estudiante de una carrera técnica, universitario o con secundaria completa— y tiene ganas de aportar a la solución de los problemas del país, su talento hoy es una urgencia para el Capítulo Nacional de Juventud del World Food Forum, una iniciativa global de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Pueden sumarse como voluntarios y cambiar vidas para bien. Entérate de cómo formar parte.

