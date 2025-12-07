Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Escucha la noticia

00:0000:00
El verdadero “Profesor” que inspiró La Casa de Papel: cronología desde el Archivo Histórico de El Comercio y su vínculo con el Perú
Resumen de la noticia por IA
El verdadero “Profesor” que inspiró La Casa de Papel: cronología desde el Archivo Histórico de El Comercio y su vínculo con el Perú

El verdadero “Profesor” que inspiró La Casa de Papel: cronología desde el Archivo Histórico de El Comercio y su vínculo con el Perú

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Si alguien se preguntaba qué relación existe entre la famosísima serie "La Casa de Papel" y el Perú, aquí va la respuesta. Treinta y seis años antes de la historia ficticia del asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, un hombre llamado José Juan Martínez Gómez —quien terminaría inspirando la imagen del “Profesor”— estuvo detrás del atraco real al Banco Central de Barcelona, en 1981.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

El fraude de la compra de acciones: lo perdieron todo al 'invertir' en petróleo #VideosEC #Pasaenlacalle
Creyeron en un broker internacional que les prometió ganancias de 7% mensual. Estas empresas actúan con total impunidad pues no tienen regulación en el país. Entérate más sobre esta nueva modalidad de fraude en el noveno episodio de #PasaEnLaCalle

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC