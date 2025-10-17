“Mi desayuno fue un pan duro”: serenos de Chorrillos denuncian retraso salarial tras vacancia de exalcalde Velasco

Tras la declaración de vacancia contra el alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, por irregularidades en su gestión, un grupo de serenos del distrito ha manifestado su preocupación, pues sienten que han quedado a la deriva. Denuncian que se les debe hasta dos meses de sueldo, lo que equivale a un total de 3.000 soles por persona. Sin embargo, Velasco ha declarado que los pagos a los trabajadores están al 100 % al día, afirmación que los propios serenos desmienten.

Una de las trabajadoras, a quien llamaremos Sara para resguardar su identidad y evitar posibles represalias, afirmó haber laborado como serena del municipio durante la gestión de Velasco Huamán, desde el 1 de abril de 2023. “Yo no he tenido comunicación directa con el alcalde vacado, sino con los coordinadores de mi sector. Mi puesto de vigilancia está en el Parque Tortugas, en el cruce de la avenida Alameda Los Cedros y la calle Las Tortugas”, indicó.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Aseguró que la comuna le debe un total de 3.000 soles, correspondientes a los sueldos de agosto y septiembre, con un monto de 1.500 soles por mes. Ella continúa realizando sus labores como serena hasta la fecha. “Ellos dicen que están al día con los pagos de los trabajadores estables y que solo tienen 15 días de retraso con los colaboradores, pero eso es mentira”, sostuvo.

Tras la vacancia del alcalde Fernando Velasco, al menos diez serenos de Chorrillos denuncian que la municipalidad les debe hasta dos meses de sueldo, equivalente a 3.000 soles por persona.

Otro de los serenos, a quien llamaremos Luis, relató estar atravesando la misma situación. Agregó que sus superiores —los coordinadores del cuerpo de serenazgo— solo les dicen que “tengan paciencia” y que “por el momento están ajustados de dinero”. Tanto Sara como Luis pertenecen al sector 5 del Serenazgo.

“Nos dicen que no hay dinero y que esperemos. Gracias a Dios tenemos trabajos extra y con eso intentamos sobrevivir, pero si no los tuviéramos, estaríamos en la quiebra. Solo seríamos hueso y pellejo, porque no tendríamos qué comer”, agregaron.

Luis afirmó que hay más serenos en la misma situación. Solo en el turno de la mañana del sector 5, son 10 trabajadores que exigen el pago de los dos meses que se les debe. “Muchos ya nos han comentado que están pensando en renunciar por la falta de pago. En general, estamos preocupados porque tenemos familias, bocas que alimentar, pensiones escolares que pagar, entre otras obligaciones”, mencionó.

El caso de Sara es especialmente alarmante, ya que afirma haber padecido cáncer y ser actualmente paciente oncológica en control. “Estoy preocupada porque mes a mes pago mi seguro oncológico, y ahora no sé qué voy a hacer. Somos 10 serenos solo en mi sector, pero esta situación podría ser más amplia. Exigimos justicia”, expresó.

Especialistas advierten que esta omisión podría constituir una infracción.

Análisis de la problemática y cómo denunciar estos casos

El abogado laboralista Jorge Tomaya explicó a El Comercio que la vacancia del alcalde Fernando Velasco Huamán complica la situación de los serenos, ya que el interlocutor directo ha cambiado. Aunque Velasco quisiera intervenir, ya no puede presionar a la municipalidad. No obstante, el especialista resalta que los trabajadores no deben verse perjudicados por esta coyuntura .

“ Es obligación de la municipalidad pagar a sus trabajadores, independientemente del cambio de alcalde. Hay que precisar que la relación laboral no es con el alcalde, sino con la municipalidad . El nuevo alcalde debe asumir la deuda laboral, pero esta no se transfiere entre alcaldes, sino que permanece como responsabilidad institucional”, agregó.

Tomaya señaló que si la falta de pago persiste, se configura una infracción laboral. En el caso de trabajadores contratados, como los obreros municipales, pueden presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que puede fiscalizar la situación. Por otro lado, si se trata de locadores o trabajadores bajo régimen CAS, deben iniciar un reclamo interno y, si no obtienen resultados, pueden recurrir al Poder Judicial. “Las normas laborales sancionan con multas a las entidades que incumplen con el pago de remuneraciones, lo que constituye una infracción por incumplimiento de obligaciones laborales”, indicó.

Por su parte, la abogada laboralista Pamela Castro explicó a El Comercio que, si bien la gestión municipal se encuentra a cargo del alcalde, su vacancia no representa un impedimento para el pago de los serenos. “Si estos trabajadores tienen una relación laboral debidamente identificada, la salida del alcalde no impide que se les pague su sueldo . Eso corresponde al presupuesto institucional de la municipalidad, no a la voluntad del alcalde”, precisó.

Velasco ha declarado que los pagos a los trabajadores están al 100 % al día, afirmación que los propios serenos desmienten.

“Debemos dejar claro que la vacancia no obstaculiza el cumplimiento de las obligaciones laborales, ya que los pagos están presupuestados . Según el Decreto Legislativo 728, si el pago se realiza de forma tardía, se incurre en un acto de hostilidad laboral. Si el retraso excede los plazos legales, podría incluso considerarse un despido arbitrario, dando lugar a una solicitud de indemnización”, agregó.

Castro recomendó que los serenos notifiquen formalmente a la municipalidad que están siendo víctimas de hostilidad laboral debido al pago tardío. Si no reciben respuesta en el plazo correspondiente, pueden exigir una indemnización. “En el caso de los trabajadores que emiten recibo por honorarios, se trata de una obligación civil. Por tanto, deben enviar una carta notarial exigiendo el cumplimiento del pago por la locación de servicios”, finalizó.

Descargos

Este diario se comunicó con la Municipalidad de Chorrillos para solicitar sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se recibió respuesta oficial.

A pesar de ello, fuentes internas del municipio confirmaron que esta situación es real y afecta tanto a trabajadores bajo el régimen CAS como a locadores de servicios, quienes sufren retrasos en sus pagos desde hace tres, e incluso hasta cuatro meses. La situación es crítica, y —según estas fuentes— para calmar a los trabajadores, la municipalidad suele efectuar pagos cada tres meses.

Especialistas afirman que es obligación de la municipalidad pagar a sus trabajadores, independientemente del cambio de alcalde.

Por otro lado, también se intentó contactar al alcalde vacado Fernando Velasco para consultarle sobre la situación, pero no se obtuvo respuesta.

El alcalde vacado de Chorrillos, Fernando Velasco, afirmó en una entrevista que los trabajadores CAS han recibido sus pagos al día; sin embargo, los serenos desmienten esta afirmación.

Vacancia del alcalde de Chorrillos: ¿qué pasó?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la vacancia del alcalde Fernando Velasco Huamán por irregularidades en su gestión. Velasco, militante de Alianza para el Progreso (APP), asumió el cargo el 1 de enero de 2023, tras ganar las elecciones municipales del año anterior.

El caso que motivó su salida fue evaluado en audiencia pública el martes 14 de octubre, bajo el expediente JNE-2025000462, presentado por la ciudadana Carmen Cuadra. En este se documentan acusaciones sobre la presunta entrega irregular de un predio municipal a un empresario vinculado a su entorno.

El escándalo escaló cuando la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur abrió una investigación preliminar contra Velasco Huamán por presunto delito de peculado, debido a movimientos financieros realizados fuera de los cauces institucionales y a un supuesto beneficio personal.

Tras la vacancia de Velasco, el teniente alcalde Richard Cortez Melgarejo, también representante de Alianza para el Progreso, quedó designado para asumir el mando del distrito.