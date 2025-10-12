Sebastián Ramírez Mendoza
Extorsionadores ya controlan más de 600 km de rutas de transporte en Lima: ya se registran 65 asesinatos | MAPA
El 6 de octubre, el gremio de transportistas realizó una paralización total del transporte urbano en Lima, en protesta por los asesinatos de trabajadores del sector, producto de la extorsión y el sicariato. El Comercio constató que las muertes de transportistas no han dejado de aumentar progresivamente.

