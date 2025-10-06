Miles de usuarios del transporte en Lima Metropolitana pugnan desde las 4 de la mañana por conseguir un servicio que los pueda llevar a sus destinos. Las empresas de este sector han decido hacer un paro debido a la constantes extorsiones y cobro de cupos a manos de organizaciones criminales.

Transportistas de la línea conocida como “la 73” se suman al apagado de motores. En tanto, también, la empresa Huandoy bloquean la avenida Túpac Amaru en Carabayllo.

Otras de las empresas que se suman al paro son: El Rápido, Los Loritos, Los Chinos, Consorcio Villa, Nueva América, El Urbanito, La Z, Santa Catalina, Huáscar. Vipusa, Eriberto Ramos, La 50, entre otros.