Metro de Lima colapsa por alta demanda durante paro de transportistas en la capital. (Foto: Andina)
Redacción EC
Ante el este lunes 6 de octubre, la informó que su servicio opera con normalidad en sus 26 estaciones, aunque registra una alta afluencia de pasajeros desde las primeras horas de la mañana.

“Debido al paro de transportistas estamos presentando una alta demanda en el servicio”, señaló la empresa concesionaria a través de un comunicado, en el que pidió a los usuarios seguir las indicaciones del personal y mantener el orden dentro de las estaciones.

Comunicado de la Línea 1 del Metro.
La empresa agradeció la comprensión del público y recordó que, ante la suspensión de la mayoría de buses urbanos, muchos ciudadanos han optado por utilizar el Metro como su principal alternativa de traslado hacia los distintos puntos de la ciudad.

Ola de violencia contra el transporte urbano

El se realiza en solidaridad por el , conductor venezolano de la empresa formal Lipetsa, ocurrido el sábado 4 de octubre mientras cumplía su ruta en San Juan de Miraflores.

Según Martín Ojeda, representante de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), alrededor del han suspendido operaciones durante 24 horas. La medida, dijo, busca expresar duelo y exigir mayor seguridad a las autoridades frente al incremento de la violencia en el sector.

Ojeda precisó que el paro , sino que se centra en mantener los vehículos en los terminales y bases, mientras algunas empresas realizan recorridos simbólicos o expresiones pacíficas como bocinazos.

El gremio denunció que en los últimos meses se han registrado al menos 47 asesinatos de conductores vinculados al transporte urbano en la capital, lo que refleja un grave problema de seguridad.

