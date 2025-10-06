Escucha la noticia
Intercambio Vial de Bujama ya funciona: el proyecto que nació del reclamo vecinal para dejar de ser el ‘Cruce de la muerte’Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Un año atrás, el km 90,5 era el punto más temido de la Panamericana Sur en la provincia de Cañete. Allí llegaban los vecinos de Bujama Alta y Bujama Baja, ambas zonas separadas por la vía, para cruzar a pie hacia el otro lado a través de la Antigua Panamericana. También se había convertido en un paradero informal, pues buses con destino a Lima y al sur permanecían estacionados a ambos lados de la vía hasta que todos los asientos estuvieran ocupados. La falta de señalización peatonal y de límites para vehículos hizo que los accidentes sean frecuentes. Por eso, este punto fue tristemente bautizado como el ‘Cruce de la muerte’.