La Casa Pilatos: El Tribunal Constitucional abre las puerta de su antigua sede como nuevo museo

Las principales instituciones del país cuentan con una sede en el centro histórico de Lima. Una de ellas es el Tribunal Constitucional (TC), cuyo inmueble en el Jr. Áncash luce una bella portada renacentista. Luego de dos años de adaptaciones, la edificación, también conocida como Casa Pilatos, es ahora un museo de puertas abiertas.

Patio principal de la Casa Pilatos. Foto: Tribunal Constitucional.

Luz Pacheco, presidenta del TC, recibió a El Comercio en este monumento de más de 400 años de existencia. “En el 2023, bajo la presidencia del TC del Dr. Francisco Morales, iniciaron los trabajos para habilitar esta sede como museo; mientras tanto, hicimos la habilitación del edificio en San Isidro. Ahora ponemos a disposición de nuestros visitantes la historia de la Casa Pilatos, una pinacoteca con pinturas de la época colonial y una galería de los expresidentes del máximo órgano de justicia constitucional“, explicó.

Historia de la Casa Pilatos: Construida en la época fundacional del Perú

La Casa Pilatos se construyó en 1590. Desde entonces destaca por su portada labrada en piedra, su zaguán de dos tramos y su escalera en el medio de un patio compuesto por arquerías con 12 columnas clásicas de orden toscano. Es un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

El origen de su nombre es tan incierto como entretenido. “ Existen dos teoría s. Una viene de las Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, donde relata que esta casa fue del comerciante portugués Manuel Bautista Pérez a principios del siglo XVII. Él convirtió esta casa en sinagoga y un día fue acusado por permitir sin inmutarse que sus correligionarios golpeen con una rama a un Cristo de madera, como si fuera Pilatos. Luego fue denunciado y condenado por la Inquisición. La otra teoría indica que su nombre se debe a su similitud a la Casa Pilatos de Sevilla”, relató Pacheco.

Línea de tiempo de la historia de la Casa Pilatos. Foto: Tribunal Constitucional.

El primer dueño del inmueble fue Pedro de Jarava. Desde entonces, en ella han vivido familias nobles y poderosas de la época colonial, así como de alto poder político y económico desde la independencia del Perú. Por ejemplo, José Rufino Torrico, tres veces alcalde de Lima en el siglo XIX, y Francisco de Paula Quiroz y Ampudia, capitalista nacional que negoció con el Estado peruano el arriendo de la explotación del guano. La lista completa de propietarios puede observarse en una sala del museo.

En 1962, los hijos del matrimonio Nicolini vendieron la Casa Pilatos al Estado peruano. La edificación fue cedida a la Casa de la Cultura y posteriormente al Instituto Nacional de Cultura (actual Ministerio de Cultura). Finalmente, en 1996, el monumento fue cedido al TC.

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Foto: Tribunal Constitucional.

“ Venir a visitar la Casa Pilatos nos ayuda a conocer la historia de nuestro país y sus constituciones. Esta es una oportunidad para reconocerla como un museo. Por eso el TC comparte este tesoro con los peruanos y el mundo ”, afirma Pacheco.

La pinacoteca

El museo también exhibe 54 pinturas del barroco peruano de las escuelas cusqueñas, limeñas, ayacuchana y arequipeña del siglo XVII y XVII. “Las pinturas estaban en las oficinas del segundo piso y solo los magistrado gozábamos de ellas. Ahora están a disposición de todos”, mencionó la presidenta del TC.

Cuadros de la escuela cusqueña. Foto: Tribunal constitucional

Una de ellas es la Virgen del Rosario de Pomata, obra del siglo XVIII de la escuela cusqueña que muestra a la Virgen María y el niño Jesús con plumas de aves sobre sus coronas. Otra obra que destaca es la Virgen de los Reyes, pintada en el siglo XVII por el español Bernabé de Ayala, discípulo del renombrado Francisco de Zurbarán. Además, es la única obra firmada por de Ayala.

Asimismo, la pinacoteca tiene un espacio único: la Sala Ferrero, conformada por siete pinturas donadas por el expresidente del TC Augusto Ferrero Costa. Pacheco narró que estas obras adornaban el despacho del magistrado. La más representativa de ellas es ‘El Señor de los Temblores’ del siglo XVIII.

‘El Señor de los Temblores’, cuadro en la Sala Ferrero. Foto: Tribunal Constitucional.

“Cada cuadro tiene un código QR para que cada persona puede llevar la historia de cada pintura a casa y profundizar sobre ella“, manifestó la presidenta del TC.

La historia constitucional de nuestra república

Como parte de la pinacoteca, se ha habilitado un área dedicada a la historia constitucional del Perú. Este ambiente tiene una infografía de las trece constituciones que ha tenido nuestra república . La primera de ellas fue elaborada por el Congreso Constituyente y promulgada por el presidente Don José Bernando de Tagle y Portocarrero el 12 de noviembre de 1823. Influenciada por las ideas de la Revolución Francesa, reconoció la división de poderes. La segunda fue aprobada en 1826.

Gigantografía de una línea de tiempo de las 13 constituciones políticas que ha tenido el país. Foto: Tribunal Constitucional.

Además, se puede apreciar una galería de retratos en óleo de los expresidentes del Tribunal de Garantías Constitucionales, institución establecida por la Constitución de 1979 y que inició funciones en 1982. Su primer presidente fue Alberto Eguren Bresani. Otra sala del museo muestra retratos de los expresidentes del TC, establecido por la Carta Magna de 1993. Los primeros magistrados fueron elegidos en 1996 y se designó como presidente a Ricardo Nugent López-Chávez.

Presidentes del Tribunal Constitucional entre el 2013 y 2023. Foto: Tribunal Constitucional

El nuevo museo en la Casa Pilatos puede visitarse de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:45 p.m. y los sábados de 8:30 am. a 1 p.m

Primeras cifras de visitantes:

Del 1 de agosto al 2 de setiembre, el museo en la Casa Pilatos ha recibido a 302 visitantes. De este número 212 (70%) son peruanos y 90 (30%) son extranjeros. “Los que más nos han visitado son de España (17), Chile (16), Francia (9), Italia (8), Estados Unidos (7), Brasil (7), Rusia (5) y otros”, expresó Pacheco.

El museo también ha recibido visitantes de países como Arabia Saudita, Austria, Dinamarca, Filipinas, Sri Lanka, entre otros.