El impacto del programa Agua de Emergencia: cerca de 700 mil vecinos de Lima acceden al recurso hídrico y las actividades para financiar proyectos

En su afán de dotar de servicio de agua a un gran sector de los ciudadanos de la capital, la Fundación Lima, una organización sin fines de lucro, viene desplegando una serie de obras en diversos puntos de la capital bajo el programa “Agua de Emergencia” , iniciativa de apoyo a la Municipalidad de Lima.

Desde hace más de 30 años, la Fundación Lima se dedica a apoyar a las zonas más vulnerables de la capital peruana. Actualmente, además de “Agua de Emergencia”, ejecuta los programas “Hambre Cero” y “Ollitas Digitales”, que han impactado de manera positiva en la vida de los limeños, para lo cual trabaja con autoridades locales, la cooperación internacional y la empresa privada.

El programa Agua de Emergencia se ejecuta en un contexto de que más de 1.3 millones de limeños no tienen acceso a agua ni alcantarillado, por lo que la meta es beneficiar a cerca de un millón de personas en un lapso de cuatro años. Por ello, se planea ejecutar 50 proyectos con una inversión estimada de 18 millones de dólares. Ya se han implementado pozos en Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Pachacámac y Ate.

Con la cooperación de Sedapal y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se realiza la perforación de pozos, instalación de bombas, tuberías, pilones comunitarios y redes de distribución, lo que permite llevar agua potable a zonas altas de Lima donde antes recibían el recurso hídrico de camiones cisterna y pagando hasta diez veces más del precio normal que pagan los que cuentan con el servicio.

La Fundación Lima y la MML pusieron en funcionamiento el martes el pozo 644, en San Juan de Lurigancho, lo que beneficiará a cerca de 100 mil vecinos que viven en las zonas altas de dicho distrito, ya que podrán acceder al servicio de agua durante las 24 horas.

Javier Cipriani, presidente de la Fundación Lima, contó a El Comercio que se busca, a través de los distintos programas, brindar a las personas más vulnerables de la capital agua, servicios básicos, educación y alimentación.

Cipriani explicó que el programa Agua de Emergencia ha logrado agua llevar el recurso hídrico a cerca de 700 mil personas de la capital, lo que ha tenido un gran impacto en sus vidas, ya que se ha logrado romper un ciclo en el que camiones cisterna trasladaban y vendían el recurso en condiciones no adecuadas a vecinos, lo que ocasionaba que muchas personas se enfermaran.

Un punto importante, destacó Cipriani, es que el abastecimiento de agua es durante las 24 horas y que los vecinos pagan una “tarifa social” por el servicio. “Extraemos el agua de pozos, la canalizamos a través de tuberías a reservorios o pilones, que son como unos caños, donde hay medidores, el agua no es gratis. Las asociaciones u ollitas comunes, que agrupan a 100 familias, se encargan de pagar su recibo a tarifas sociales”, expresó.

Remarcó que existe la intención de replicar el programa Agua de Emergencia en otras regiones del país, lo que ha generado el interés de empresarios para desarrollar dicha iniciativa en Piura, Sullana, Puno, Abancay y Apurímac.

También destacó que a través del programa Hambre Cero entregan, con el soporte logístico del Programa Mundial de Alimentos, productos a más de 200 mil personas al día. Esto gracias a las donaciones de frutas y verduras de los comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima, así como de empresas privadas, quienes suministran huevo, pollo y pescado. Remarcó que, desde el 2023, han recuperado más de 400 millones de alimentos, beneficiando a más de medio millón de personas de ollas comunes de la capital

En el caso de Ollitas Digitales, alumnos de distintas universidades locales y del extranjero capacitan a miles de familia sobre el uso de herramientas digitales y se ha instalado infraestructura que permita el acceso a internet, a fin de que los vecinos reciban educación y puedan salir de la pobreza.

Se espera recaudar un millón de euros en eventos en España, según el alcalde Rafael López Aliaga

La Fundación Lima desarrollará en los próximos días dos eventos en España para recaudar fondos que permitan financiar los proyectos del programa Agua de Emergencia. Unas de las actividades se denomina Cena por Lima en Madrid, el cual se desarrollará el 11 de septiembre en el Hotel Intercontinental Madrid.

El otro evento es la “Pollada Bailable por Lima”, que se efectuará el 12 de septiembre en la Estación Los Porches y contará con la participación de Mauricio Mesones. El ingreso es gratuito.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, indicó a El Comercio que se calcula que asistirán a los eventos 10 mil peruanos que residen en España e Italia y que se espera recaudar un millón de euros.

“Son dos días que vamos a hacer dos eventos: uno es una pollada en Madrid. La comunidad peruana en España e Italia es grande. Vamos a hacer una gran reunión de peruanos y latinos con grupos musicales, comida peruana. Ese dinero recaudado es para poner pozos y darles Agua de Emergencia a las partes más altas de Lima. Queremos el apoyo de la comunidad peruana en el extranjero, como en España e Italia, calculo que asistirán 10 mil personas”, afirmó el burgoamestre capitalino.

“También hay otro evento, que es una cena, que es más para empresas. El dinero será usado para infraestructura a través de la Fundación Lima, para comprar tuberías, motores con potencia, y llegar hasta Jicamarca, que no es jurisdicción de Lima Metropolitana”, agregó.