Serenazgo cercó la zona como medida preventiva ante el peligro de cables colgantes. (Foto: Captura/BDP)
Redacción EC
La noche del lunes 1 de septiembre, un camión de basura derribó dos en la primera zona de Collique, en el distrito de , provocando la suspensión de los servicios de energía eléctrica e Internet. El hecho ocurrió minutos después de las 10 de la noche, justo frente a un colegio de la zona.

LEE: PNP investiga el asesinato de trabajador diplomático de la embajada de Indonesia en Lince

Afortunadamente, no se registraron heridos. Sin embargo, los postes cayeron a un costado del centro educativo, lo que generó gran preocupación entre los vecinos por el riesgo de accidentes debido a los cables colgantes.

Camión de basura derriba postes y deja sin luz ni Internet a vecinos de Collique. (Foto: Captura/BDP)
La envió personal del Serenazgo para cercar el área hasta que las empresas de telefonía y electricidad arriben para evaluar los daños y proceder con la reparación. La zona permanece restringida como medida preventiva.

Vecinos denuncian marañas de cables que representan un riesgo permanente en el distrito. (Foto: Captura/BDP)
Los residentes afectados exigen una rápida respuesta, ya que la falta de luz e Internet afecta su rutina diaria, especialmente a escolares y comerciantes. Asimismo, denunciaron que las marañas de cables en la zona son un peligro latente y piden a las autoridades adoptar medidas para evitar nuevos incidentes.

MÁS: Pescador desaparece en Pucusana y familia pide intensificar la búsqueda

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

