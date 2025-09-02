La noche del lunes 1 de septiembre, un camión de basura derribó dos postes en la primera zona de Collique, en el distrito de Comas, provocando la suspensión de los servicios de energía eléctrica e Internet. El hecho ocurrió minutos después de las 10 de la noche, justo frente a un colegio de la zona.
Afortunadamente, no se registraron heridos. Sin embargo, los postes cayeron a un costado del centro educativo, lo que generó gran preocupación entre los vecinos por el riesgo de accidentes debido a los cables colgantes.
La Municipalidad de Comas envió personal del Serenazgo para cercar el área hasta que las empresas de telefonía y electricidad arriben para evaluar los daños y proceder con la reparación. La zona permanece restringida como medida preventiva.
Los residentes afectados exigen una rápida respuesta, ya que la falta de luz e Internet afecta su rutina diaria, especialmente a escolares y comerciantes. Asimismo, denunciaron que las marañas de cables en la zona son un peligro latente y piden a las autoridades adoptar medidas para evitar nuevos incidentes.
