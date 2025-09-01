Un funcionario de la embajada de Indonesia en el Perú fue asesinado la noche del lunes en el distrito de Lince, tras ser atacado a balazos por sicarios a escasos metros del departamento que alquilaba en la zona. La víctima fue identificada como Cetro Leonardo Purba, de 40 años, quien fue interceptado mientras se trasladaba en bicicleta con su esposa.

De acuerdo con 24 Horas, el ataque ocurrió cuando un sujeto armado le disparó en reiteradas ocasiones, provocándole graves heridas. Pese a que fue trasladado de inmediato a la Clínica Javier Prado, los médicos solo certificaron su muerte. Su esposa resultó ilesa y actualmente permanece bajo resguardo policial.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según información preliminar de la Policía, el ciudadano indonesio había llegado al Perú hace cinco meses para desempeñarse en funciones diplomáticas. Peritos de criminalística acudieron a la escena para recoger evidencias y determinar el móvil del crimen.

Noticia en desarrollo