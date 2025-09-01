Luego del informe de Punto Final, en el que se denuncia presuntas contrataciones irregulares para favorecer a militantes del partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), en EsSalud, el titular de la institución, Segundo Acho Mego, respondió al respecto.

Acho Mego precisó que estas contrataciones siempre están bajo revisión técnica y auditorías externas e internas. “Ningún cargo en EsSalud se entrega como cuota política”, dijo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

EsSalud se encuentra en el ojo de la tormeta por supuestas contrataciones que favorecerían a APP. Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles)

Asimismo, el presidente de EsSalud sostuvo que deficiencias actuales no se generaron en la presente administración, sino que son el resultado de los pasivos dejados de gestiones anteriores. En ese entonces, se acumularon contratos poco sostenibles, deudas millonarias y una infraestructura hospitalaria rezagada frente a la creciente demanda.

“Estamos enfrentando problemas estructurales que llevan años sin resolverse. No podemos ocultar esa realidad, pero lo importante es que ya hemos iniciado un proceso de modernización que busca transformar EsSalud”, señaló.

Entre las polémicas designaciones están: Iván Saldaña Estrada, exasesor de Richard Acuña cuando fue congresista, hoy gerente del CAFAE; Erick Moncada Horna, excolaborador parlamentario y actual asesor de Acho; y William Alcántara Infantes, exasesor de Acuña y ahora gerente de Planeamiento y Presupuesto, según dio a conocer Punto Final.

La excongresista Tania Rodas, hoy gerente central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad; Claudia Natali Holguín, afiliada a APP y gerente de la Red Asistencial La Libertad; y Edilberto Salazar Zender, gerente de Operaciones y militante de la agrupación de César Acuña.

¿Qué dicen los sindicatos?

Los sindicatos que exigen una explicación clara sobre las contrataciones, además, han denunciado presuntas compras sobrevaloradas de equipos médicos, y alquileres de locales a precios por encima del promedio. En esa línea, aseguran que algunos de los designados tienen denuncias penales e incluso procesos por corrupción.

Cabe señalar que el próximo 9 de setiembre llevarán a cabo una huelga indefinida con diez sindicatos que agrupan al 60% de trabajadores de EsSalud.