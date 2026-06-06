El Gobierno oficializó la aprobación del “Plan de Deshacinamiento Penitenciario, 2026-2028” con el objetivo principal revertir la situación de sobrepoblación que afecta a los establecimientos penitenciarios del país.

La iniciativa publicada este viernes 5 de junio en edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano con la Resolución Ministerial Nº 0203-2026-JUS, responde a una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró un “estado de cosas inconstitucional” debido al hacinamiento crítico en las prisiones.

Asimismo, el plan se alinea con los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y la actual declaratoria de emergencia del sistema nacional penitenciario.

Plan de Deshacinamiento Penitenciario hacia el 2028.

Entre las metas prioritarias se encuentran la reducción del hacinamiento y la mejora de las condiciones de vida para las personas privadas de libertad. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como ente competente, dirigirá la ejecución de estas políticas orientadas a la reinserción social y a evitar la reincidencia delictiva.

Implementación y mecanismos de control

La ejecución de las acciones se realizará de manera articulada entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, y la Dirección de Gracias Presidenciales. Estas instituciones coordinarán los esfuerzos necesarios para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en la resolución ministerial.

El seguimiento y monitoreo de la implementación estará a cargo de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia. Se ha dispuesto un plazo de 15 días hábiles para que se diseñen y presenten los instrumentos técnicos y mecanismos de reporte que permitirán evaluar los avances del plan de forma permanente.

Finalmente, la normativa faculta al INPE para promover alianzas estratégicas que fortalezcan su capacidad operativa y amplíen la cobertura de asistencia legal gratuita para los internos. El documento completo del plan ha sido publicado en las sedes digitales del Ministerio de Justicia y del INPE para el libre acceso de la ciudadanía.