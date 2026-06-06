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Deshacinamiento penitenciario responde a sentencia del Tribunal Constitucional. (Foto: Andina)
Deshacinamiento penitenciario responde a sentencia del Tribunal Constitucional. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno oficializó la aprobación del “Plan de Deshacinamiento Penitenciario, 2026-2028” con el objetivo principal revertir la situación de sobrepoblación que afecta a los establecimientos penitenciarios del país.

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