Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Gobierno oficializó la aprobación del “Plan de Deshacinamiento Penitenciario, 2026-2028” con el objetivo principal revertir la situación de sobrepoblación que afecta a los establecimientos penitenciarios del país.
El Gobierno oficializó la aprobación del “Plan de Deshacinamiento Penitenciario, 2026-2028” con el objetivo principal revertir la situación de sobrepoblación que afecta a los establecimientos penitenciarios del país.
La iniciativa publicada este viernes 5 de junio en edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano con la Resolución Ministerial Nº 0203-2026-JUS, responde a una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró un “estado de cosas inconstitucional” debido al hacinamiento crítico en las prisiones.
LEE: INPE entrega a ‘Pequeño J’ a Interpol para su extradición a Argentina
Asimismo, el plan se alinea con los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y la actual declaratoria de emergencia del sistema nacional penitenciario.
Entre las metas prioritarias se encuentran la reducción del hacinamiento y la mejora de las condiciones de vida para las personas privadas de libertad. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como ente competente, dirigirá la ejecución de estas políticas orientadas a la reinserción social y a evitar la reincidencia delictiva.
Implementación y mecanismos de control
La ejecución de las acciones se realizará de manera articulada entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, y la Dirección de Gracias Presidenciales. Estas instituciones coordinarán los esfuerzos necesarios para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en la resolución ministerial.
El seguimiento y monitoreo de la implementación estará a cargo de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia. Se ha dispuesto un plazo de 15 días hábiles para que se diseñen y presenten los instrumentos técnicos y mecanismos de reporte que permitirán evaluar los avances del plan de forma permanente.
Finalmente, la normativa faculta al INPE para promover alianzas estratégicas que fortalezcan su capacidad operativa y amplíen la cobertura de asistencia legal gratuita para los internos. El documento completo del plan ha sido publicado en las sedes digitales del Ministerio de Justicia y del INPE para el libre acceso de la ciudadanía.
- Contraloría detecta serias irregularidades en contrataciones de transporte electoral en varias regiones a días de la segunda vuelta
- Sismo de magnitud 4.5 fue sentido en Marcona sin reportes de daños, según el IGP
- ONPE inicia despliegue del material electoral hacia locales de votación de Lima Metropolitana
- La isla de los pingüinos al sur de Lima: el rompeolas que se convirtió en el hogar para una colonia de esas aves marinas
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.