El ciudadano peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, fue extraditado este lunes a Argentina luego de ser entregado por el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) a agentes de la Interpol. La diligencia se realizó en horas de la madrugada como parte del proceso coordinado entre autoridades de ambos países.

Según información oficial, la entrega se concretó alrededor de las 4:37 a.m., cuando el interno fue puesto bajo custodia de la policía internacional para su traslado inmediato al aeropuerto y posterior envío a territorio argentino. Tony Janzen Valverde Victoriano es requerido por la justicia de ese país por su presunta implicancia en un triple asesinato ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

El operativo fue coordinado directamente entre el jefe del INPE y altos mandos policiales, en una acción que permitió cumplir con el pedido de extradición formulado por las autoridades judiciales argentinas. El traslado se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, considerando la gravedad de los delitos atribuidos al investigado.

Llega al país "Pequeño J" con un gran operativo de seguridad: acusado del triple crimen en Florencio Varela



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De acuerdo con las investigaciones, ‘Pequeño J’ es sindicado como presunto autor intelectual del asesinato de tres jóvenes desaparecidas en septiembre de 2025 en la localidad de Florencio Varela, en Buenos Aires. El caso generó conmoción en Argentina por el nivel de violencia con el que se perpetró el crimen y por sus presuntos vínculos con redes del narcotráfico.

Tras su llegada, el ciudadano peruano será puesto a disposición del Juzgado Federal N.° 2 de Morón, donde deberá rendir su declaración indagatoria en el marco del proceso penal abierto en su contra. Las autoridades argentinas buscan esclarecer su rol dentro de la organización criminal investigada.

La extradición se produce siete meses después de su captura en territorio peruano, donde permanecía bajo custodia mientras se tramitaba el pedido internacional. Durante ese periodo, el proceso incluyó coordinaciones diplomáticas y judiciales para garantizar su traslado conforme a los procedimientos legales vigentes.