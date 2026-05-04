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Pequeño J ha sido extraditado a Argentina donde es acusado de un triple asesinato. (Foto: Captura de pantalla)
Pequeño J ha sido extraditado a Argentina donde es acusado de un triple asesinato. (Foto: Captura de pantalla)
Por Redacción EC

El ciudadano peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, fue extraditado este lunes a Argentina luego de ser entregado por el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) a agentes de la Interpol. La diligencia se realizó en horas de la madrugada como parte del proceso coordinado entre autoridades de ambos países.

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