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Un chofer de una combi informal fue baleado en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Un chofer de una combi informal fue baleado en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Sicarios no identificados atentaron contra el conductor de una combi informal cuando estaba trasladándose por el Cercado de Lima esta madrugada, dejando a su objetivo en un estado crítico.

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