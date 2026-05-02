Sicarios no identificados atentaron contra el conductor de una combi informal cuando estaba trasladándose por el Cercado de Lima esta madrugada, dejando a su objetivo en un estado crítico.

Según los primeros reportes policiales, la víctima fue identificada como Jeanpol Bruno Ortecho Salazar, contra quien dispararon al menos seis veces a la altura de la cuadra 22 de la avenida Enrique Meiggs.

Un chofer de una combi informal fue baleado en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Un chofer de una combi informal fue baleado en el Cercado de Lima. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Los familiares del chofer llegaron al lugar y, al ver a la víctima malherida y dentro de su vehículo que había chocado contra un carro estacionado al lado derecho de la pista, lo trasladaron al Hospital Arzobispo Loayza por sus propios medios.

Hasta el cierre de esta nota, Ortecho permanecía en estado crítico y con pronóstico reservado, mientras los peritos de la policía y agentes de la comisaría local realizan las primeras indagaciones.