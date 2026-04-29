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Presunto sicario de Los Pulpos fue capturado en Trujillo tras operativo policial. Foto: Captura de video/AméricaTV
Presunto sicario de Los Pulpos fue capturado en Trujillo tras operativo policial. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

Luego de un seguimiento policial, agentes lograron capturar en Trujillo a un presunto sicario vinculado a la organización criminal “Los Pulpos”, quien estaría relacionado con diversos hechos de sangre ocurridos recientemente en la ciudad.

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