Luego de un seguimiento policial, agentes lograron capturar en Trujillo a un presunto sicario vinculado a la organización criminal “Los Pulpos”, quien estaría relacionado con diversos hechos de sangre ocurridos recientemente en la ciudad.

El detenido fue identificado como Óscar Romero Cóndor, señalado por las autoridades como presunto responsable del asesinato de un ingeniero en el paradero Arcoíris y de su participación en la masacre registrada durante una fiesta en el distrito de Florencia de Mora.

De acuerdo con las investigaciones policiales, Romero Cóndor también tenía previsto asesinar a una empresaria local en las próximas horas, hecho que habría sido frustrado gracias a la intervención de los agentes.

Las diligencias permitieron establecer que el presunto sicario mantenía actividades vinculadas a estructuras criminales que operan en Trujillo bajo amenazas, extorsiones y asesinatos por encargo.

Detienen a presunto integrante de Los Pulpos que planeaba asesinar a empresaria. Foto: Captura de video/AméricaTV

Allanamiento permitió ubicar vehículo clave en los atentados

La captura se produjo durante un operativo en el que también fueron detenidos cinco presuntos integrantes de “Los Terribles de Trujillo”, facción criminal vinculada a la banda “Los Pulpos”. Durante el allanamiento del inmueble intervenido, la Policía encontró el vehículo que habría sido utilizado en los atentados investigados, elemento que resultó determinante para seguir la pista de Óscar Romero Cóndor.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el nivel de participación de los detenidos en otros casos de homicidio y extorsión registrados en la región La Libertad.

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