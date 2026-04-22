Resumen

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El Poder Judicial sentenció a tres integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’ a 30 años de prisión por el secuestro de una estudiante ocurrido en 2024. Una cuarta implicada recibió 20 años de cárcel. Foto: Luis Puell/Andina
El Poder Judicial sentenció a tres integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’ a 30 años de prisión por el secuestro de una estudiante ocurrido en 2024. Una cuarta implicada recibió 20 años de cárcel. Foto: Luis Puell/Andina
Por Redacción EC

El Poder Judicial dio un duro golpe a la criminalidad en Trujillo al condenar a miembros de la organización criminal ‘Los Pulpos’ por el secuestro de una estudiante. El Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo dictó 30 años de pena privativa de la libertad contra tres de los implicados, mientras que una cuarta persona recibió 20 años de cárcel, todos como coautores del delito de secuestro agravado.

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