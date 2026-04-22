El Poder Judicial dio un duro golpe a la criminalidad en Trujillo al condenar a miembros de la organización criminal ‘Los Pulpos’ por el secuestro de una estudiante. El Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo dictó 30 años de pena privativa de la libertad contra tres de los implicados, mientras que una cuarta persona recibió 20 años de cárcel, todos como coautores del delito de secuestro agravado.

Los condenados a 30 años son Judith Katherine Cruz Arce, Brayan Ronald Rodríguez Vásquez y Rubén Junior Vega Castillo. En tanto, María de los Ángeles Abanto de la Cruz fue sentenciada a 20 años de prisión.

La investigación estuvo a cargo de la Ministerio Público, que logró sustentar la responsabilidad penal de los acusados con una sólida estrategia probatoria.

Durante el juicio oral se presentaron más de veinte testimonios, además de pericias e informes documentales que evidenciaron la planificación del delito, el reparto de roles y el accionar coordinado de los implicados.

Secuestro planificado y rescate

Según la Fiscalía, la víctima, identificada como Krisstell Denisse Cotrina Cruz, fue seguida previamente por los delincuentes. El secuestro ocurrió el 8 de julio de 2024, cuando la joven salía de su vivienda en la urbanización Alto Mochica. En ese momento, fue interceptada por los sujetos armados. Los criminales la trasladaron en vehículos con placas falsas y la mantuvieron cautiva en un inmueble del distrito de Huanchaco.

Operativo permitió rescate con vida

Gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, la víctima fue rescatada con vida al día siguiente del secuestro.

El caso fue considerado emblemático por la violencia empleada y el nivel de organización de los delincuentes, lo que derivó en una sentencia ejemplar para los responsables.

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