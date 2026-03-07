Al menos 31 personas resultaron heridas la madrugada de este sábado tras la detonación de un artefacto explosivo en el interior de la discoteca Dali, ubicada en la avenida Evitamiento, en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, región La Libertad.

De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud, entre los heridos figuran dos adolescentes de 17 años y otro de 16. Además, cinco de las personas lesionadas presentan estados de salud de gravedad.

La entidad informó que desde el momento en que se registró la emergencia se desplegaron unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), con apoyo de otras instituciones de primera respuesta, para asistir a los afectados.

Gracias a este operativo, los heridos fueron trasladados al Hospital Belén de Trujillo y al Hospital Regional Docente de Trujillo, donde actualmente reciben atención médica.

Las autoridades también solicitaron a los familiares de Maricielo Romero Rodríguez, de 19 años, y Aldair Mozo Barreto que se acerquen al Hospital Regional Docente de Trujillo. Ambos pacientes se encuentran en estado grave al presentar traumatismo abdominal.

Este atentado marca un hecho inédito en la ciudad, ya que es la primera vez que un artefacto explosivo es detonado dentro de un establecimiento con público, lo que evidencia un aumento en el nivel de violencia en Trujillo.

Hasta el momento, el Comando de la Tercera Macro Región Policial no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el ataque ni sobre los posibles responsables. Sin embargo, no se descarta que el atentado esté relacionado con el delito de extorsión.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO

Accidente fatal en provincia Gran Chimú, La Libertad: maniobra riesgosa causa muerte de padre y hija de 3 años, arrastrados por río Chimú. Madre sobrevivió. Mujer de 18 años rescatada con lesiones leves tras horas de búsqueda. Puente dañado desde febrero por camión, usado por falta de rutas alternas.

SOBRE EL AUTOR