Detonan explosivo en discoteca de Víctor Larco y dejan más de 30 heridos. (Foto: N60 Noticias)
Detonan explosivo en discoteca de Víctor Larco y dejan más de 30 heridos. (Foto: N60 Noticias)
Al menos 31 personas resultaron heridas la madrugada de este sábado tras la detonación de un artefacto explosivo en el interior de la discoteca Dali, ubicada en la avenida Evitamiento, en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, región La Libertad.

