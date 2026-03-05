El Ministerio de Cultura declaró en emergencia el Complejo Arqueológico Monumental Kuélap (CAMK), ubicado en la provincia de Luya, región Amazonas, ante el riesgo inminente de afectación estructural ocasionado por las intensas lluvias que se registran desde mediados de diciembre de 2025.

La declaratoria, oficializada mediante Resolución Viceministerial N.° 000049-2026-VMPCIC, se sustenta en informes técnicos de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas y de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, que advierten un incremento de infiltraciones de agua hacia los niveles subyacentes del monumento, situación que podría generar nuevos colapsos estructurales.

El escenario se ve agravado por los avisos de precipitaciones extremas emitidos por el Senamhi, así como por la declaratoria de estado de emergencia en diversos distritos del país ante el peligro inminente por lluvias intensas.

En ese contexto, se identificó la necesidad de ejecutar acciones inmediatas como sistemas de apuntalamiento, sostenimiento y estabilización de murallas perimetrales, así como intervenciones en accesos y estructuras adyacentes, a fin de reducir la carga estructural y prevenir daños mayores.

Foto: Ministerio de Cultura

Asimismo, se ejecutarán medidas complementarias como coberturas temporales especializadas, estabilización de morteros y mejoras en sistemas de drenaje, orientadas a garantizar la integridad del monumento.

La resolución encarga a la DDC Amazonas, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, realizar las gestiones y acciones técnicas necesarias para la preservación y conservación del monumento por un plazo de sesenta (60) días calendario.

Con esta declaratoria, el Ministerio de Cultura podrá agilizar los procedimientos administrativos y gestionar los recursos necesarios para atender de manera inmediata la situación de riesgo, reafirmando su compromiso con la protección de Kuélap, bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y uno de los principales referentes del patrimonio arqueológico del país.

