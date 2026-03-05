Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con esta declaratoria, el Ministerio de Cultura podrá agilizar los procedimientos administrativos y gestionar los recursos necesarios para atender de manera inmediata la situación de riesgo | Foto: Ministerio de Cultura
Con esta declaratoria, el Ministerio de Cultura podrá agilizar los procedimientos administrativos y gestionar los recursos necesarios para atender de manera inmediata la situación de riesgo | Foto: Ministerio de Cultura
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura declaró en emergencia el Complejo Arqueológico Monumental Kuélap (CAMK), ubicado en la provincia de Luya, región Amazonas, ante el riesgo inminente de afectación estructural ocasionado por las intensas lluvias que se registran desde mediados de diciembre de 2025.