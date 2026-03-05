Un total de 35 personas recibieron atención médica tras el incidente registrado en un ducto en la zona de Megantoni, en Cusco, informó el Ministerio de Salud (Minsa). Las evaluaciones fueron realizadas por brigadas sanitarias que se desplazaron a las comunidades cercanas para verificar el estado de salud de los pobladores.

El viceministro de Salud Pública del sector, Leonardo Rojas, señaló que las atenciones corresponden a los primeros reportes recogidos por el personal médico enviado a la zona. Según explicó, los pacientes presentaron principalmente irritación en los ojos, ardor en la piel, vómitos y algunos episodios de ansiedad.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento no se han detectado casos de gravedad, ya que los síntomas registrados han sido considerados leves por los equipos de salud que realizan las evaluaciones en el área.

Para reforzar la atención, el Ministerio de Salud del Perú informó que inicialmente se desplazó una brigada conformada por seis profesionales, a la que posteriormente se sumaron 18 especialistas adicionales. Asimismo, el sector anunció el envío de una brigada móvil con nueve médicos de distintas especialidades.

Los especialistas permanecerán durante la semana en comunidades como Quitaparay para continuar con las evaluaciones médicas. El Minsa indicó además que los establecimientos de salud de Cusco se mantienen en alerta ante la posible derivación de pacientes