Megantoni: 35 personas fueron atendidas tras incidente en ducto, informa el Minsa. Foto TGP
Por Redacción EC

Un total de 35 personas recibieron atención médica tras el incidente registrado en un ducto en la zona de Megantoni, en Cusco, informó el Ministerio de Salud (Minsa). Las evaluaciones fueron realizadas por brigadas sanitarias que se desplazaron a las comunidades cercanas para verificar el estado de salud de los pobladores.

