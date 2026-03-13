La venta de gas natural vehicular (GNV) se reanudó en diversos grifos del distrito de La Victoria, tras lo cual se vienen registrando largas colas de vehículos para abastecerse de este producto.

Diversos taxistas señalaron a Canal N que tuvieron que esperar más de 40 minutos para comprar GNV. Uno de ellos, Pedro Mejía, se quejó de la falta de fiscalización por los altos precios.

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“El combustible ha subido demasiado. En los grifos llegó a S/25. No sé a qué se debe eso, pero es demasiado. Dicen que están saliendo control, pero no lo hacen. ¿Están sancionando? No están sancionando”, expresó.

“Hay especulación tremenda, hay abuso. Los perjudicados somos nosotros, no podemos trabajar. Recién vamos a tener gas, pero no pueden aprovecharse de ese momento. ahora que hay gas, que bajen los precios”, agregó.

Como se recuerda, el presidente de la República, José María Balcázar, anunció hoy que este sábado 14 de marzo se tendrá “completamente restablecido” el suministro de distribución de gas natural para todos los sectores del país.

En conferencia de prensa desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el jefe del Estado comentó que, en la noche de ayer, jueves 12 de marzo, la contingencia registrada en el ducto de gas en el punto KP 43, en el distrito cusqueño de Megantoni, “fue atendida y superada en su totalidad” y que los ductos de transporte y de líquidos “se encuentran completamente reparados y plenamente operativos”.

Balcázar detalló que a las 6 a.m. de hoy, viernes 13 de marzo, se reinició el transporte de gas natural de forma integral, empezando la distribución progresiva del recurso en el sector Transporte, particularmente a taxistas y 900 pequeños industriales.

Añadió que el suministro de gas en los grifos será restablecido “gradualmente”. “Mañana sábado se tendrá completamente restablecido el suministro de distribución de gas para todos”, acotó Balcázar Zelada.