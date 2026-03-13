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Se reanudó la venta de GNV en grifos de La Victoria. (Foto: GEC)
Se reanudó la venta de GNV en grifos de La Victoria. (Foto: GEC)
/ Julio Reaño
Por Redacción EC

La venta de gas natural vehicular (GNV) se reanudó en diversos grifos del distrito de La Victoria, tras lo cual se vienen registrando largas colas de vehículos para abastecerse de este producto.

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