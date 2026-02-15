Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“El país está muerto”, sentenció Ántero Nazario en la tranquila sala de su hogar en Cercado de Lima, mientras reflexiona sobre el desprestigio de la clase política peruana. A sus 98 años, su nombre aún figura en el padrón electoral y, aunque la ley no lo obliga, el 12 de abril acudirá a las urnas a ejercer su derecho cívico.

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026
ECData

“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026

Elecciones generales 2026: estas regiones podrían definir al próximo presidente del Perú
ECData

Elecciones generales 2026: estas regiones podrían definir al próximo presidente del Perú

Jesús Pinedo, peleador peruano de MMA: “Esta pelea no pasará del primer round, lo voy a destrozar”
ECData

Jesús Pinedo, peleador peruano de MMA: “Esta pelea no pasará del primer round, lo voy a destrozar”

Cayó el ‘Monstruo’, pero hay 29 acusados de extorsión entre los prófugos más buscados por la justicia
ECData

Cayó el ‘Monstruo’, pero hay 29 acusados de extorsión entre los prófugos más buscados por la justicia