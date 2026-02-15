“Mientras pueda caminar, iré a votar”: Más de 8.000 centenarios podrán votar en las elecciones generales del 2026

Lo mismo hará Carlos Heredia, de 95 años. “Yo creo que es necesario que todo ciudadano, sin límite de edad y sea lo que sea que demande la ley, debe colaborar con la democracia del país”, asegura.

A sus casi 100 años, Ántero y Carlos no son los mayores entre los peruanos que podrían –si así lo deciden– votar en las elecciones generales de este año. Cumplir un siglo de vida en el Perú ya no es tan extraño. Según el último padrón electoral, hay 8.025 ciudadanos de 100 años o más dentro del territorio nacional, 10% menos que en el padrón electoral del 2021.De estos, el 62% son mujeres y el 38% son hombres, según los datos de la RENIEC a los que accedió ECData.

Ántero Nazario Sevilla, de 98 años, acudirá a las urnas para ejercer su derecho al voto el 12 de abril. Fotos: Joel Alonzo/@photo.gec / JOEL ALONZO

La longevidad en el padrón

El mapa de los peruanos centenarios refleja una concentración urbana. Cuatro de los cinco distritos con más ciudadanos que han cumplido un siglo de vida pertenecen a Lima Metropolitana: Santiago de Surco (148), Miraflores (144), San Martín de Porres (142) y Lima Cercado (134). En total, en la capital residen más de 2.000 ciudadanos centenarios. El distrito de Trujillo, en la ciudad homónima de La Libertad, es el quinto con más personas mayores de 100 años: 126.

Aún así, la longevidad no es exclusiva de las grandes ciudades. Siete de cada diez distritos del Perú registran al menos una persona mayor de 100 años en su padrón electoral. En Huancayo (Junín), Marcelino Abad Tolentino “Mashico” cumplirá 126 años este 2026.

A nivel regional, luego de Lima, Piura y La Libertad acumulan el mayor número de ciudadanos centenarios, con casi 500 cada una.

El sentido del deber

La Ley Orgánica de Elecciones libera de la obligación de votar a las personas mayores de 70 años. A pesar de esto, hay muchos que deciden –y están en capacidad de– acudir a las urnas.

“Mientras pueda caminar, voy a ir a votar”, dice Ántero Nazario, a solo dos años de cumplir un siglo de vida. “Para mí es una responsabilidad como ciudadano. Tengo que cumplir con mi país”, dice.

En las elecciones generales del 2016, el ausentismo electoral alcanzó el 18% en primera vuelta. En el 2021, se elevó a casi 30%.

Don Carlos recuerda la primera vez que fue convocado a las elecciones en 1950, hace casi ocho décadas.

“Para mí fue emocionante participar por primera vez en un acto electoral, me sentía un ciudadano diferente, completo. Me sentía otra clase de persona. Eso me daba más madurez. Era un deber cívico que se cumplía con mucho honor. Eso me ha dejado marcado para siempre, por eso lo sigo haciendo”, relata.

Mientras nos muestra, orgulloso, su libreta electoral enmarcada, don Ántero también recuerda la primera vez que ejerció su derecho al voto. Tenía 21 años. Casi ochenta años después, lamenta el descrédito de la clase política.

“La verdad yo soy igual que cualquier joven, porque yo la política para mí ahorita no vale nada. ¿Qué partido hay bueno ahora? Ninguno. Yo he sido simpatizante del partido aprista, pero cuando la cabeza era Victor Raúl Haya de la Torre. Cuando salió Haya de la Torre y entraron los otros sinvergüenzas, adiós Apra”, relata.

A pesar de que acudirá voluntariamente a las urnas, Ántero no le dará su voto a ningún candidato. A menos de dos meses de las elecciones, forma parte del robusto 27,6% de ciudadanos que planean votar en blanco o nulo.

“En el Perú no existe la democracia, porque todos son unos sinvergüenzas. Así de simple. Yo, por ejemplo, en esta votación, les digo a los partidos políticos que no tengan la esperanza de que yo vote por ellos. Yo no voy a votar por ningún partido político. La verdad, el país está muerto. Va a costar mucho levantarlo. Yo no le creo a nadie”, lamenta.

Carlos Heredia Pacheco, de 95 años, también sufragará este año. La primera vez que lo hizo fue en 1950. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Don Carlos coincide: “El Perú tiene otro nivel ahora. En el aspecto político está muy desprestigiado por tanta politiquería que hay actualmente, y gente que vive para sus ambiciones personales. El Congreso no ha hecho nada por resolver la situación de los peruanos. Solamente ha habido un aprovechamiento personal para enriquecerse”, opina.

Para los jóvenes, desde la experiencia

Con casi cien años como testigos del rumbo político del Perú, Ántero y Carlos instan a los jóvenes a votar de manera informada y responsable.

Este año, 2.5 millones de jóvenes votarán por primera vez. El 25.8% del padrón electoral tiene entre 18 y 29 años de edad.

“Es necesario que participen todos y que hagan un previo estudio de las opciones que hay para escoger candidatos. En lo posible votar por técnicos, no tanto por políticos tradicionales, que no es nada malo, pero están muy desprestigiados”, aconseja, desde la experiencia, don Carlos Heredia.

En abril del 2026, cuando las urnas vuelvan a abrirse, el Perú le pedirá un gesto a quienes ya lo han visto todo. Algunos irán con convicción; otros, con cansancio. Pero esperando, aún, lo mejor para el país.