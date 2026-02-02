Elecciones 2026: ¿En qué regiones del país se concentra la mayor cantidad de votantes y cuáles son sus preferencias electorales?

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Las elecciones generales del 2026 marcarán un récord respecto de procesos electorales anteriores: no solo tendrán el mayor número de candidatos presidenciales en contienda, sino que registrarán un nivel máximo de votantes. Hay 27’235.432 peruanos habilitados para sufragar el 12 de abril, un 8% más que en el 2021. Esta cifra equivale al 77,5% de la población nacional.

La distribución de los votantes y de las preferencias electorales muestra contrastes por zonas geográficas. Lima y el Callao continúan siendo la plaza más importante, con 9’509.996 votantes, que equivalen al 34,8% del padrón nacional, pero su participación ha disminuido en los últimos procesos. Hace 25 años representaban el 37,2% del electorado

A nivel regional, la zona norte concentra la mayor proporción de electores: 6’489.601 (23,7%), casi uno de cada cuatro a nivel nacional, seguida del sur, con 4’505.008 (16,5% del total). El centro y el oriente son zonas de menor peso electoral (11,6% y 9%); mientras que los peruanos en el extranjero, por primera vez, superan 1’200.000 electores (4,4% del total).

Lima Metropolitana, los peruanos en el exterior, La Libertad y Piura son las circunscripciones con mayor aumento de votantes. Entre el 2021 y el 2026, los electores de la capital crecieron en más de 263.000; mientras que los residentes fuera del país aumentaron en 213.000, convirtiéndose en la quinta región electoral más grande, similar a Arequipa. Sin embargo, en el referido grupo el voto no es obligatorio y su participación ha ido en declive, hasta llegar solo al 23% en los comicios del 2021.

A nivel distrital, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres alcanzan los 812 mil y 531 mil electores. Individualmente, el distrito más poblado del país tiene más votantes que 14 regiones, mientras que el segundo supera a 10 departamentos. En la capital, 21 de los distritos superan en cantidad de votos al menos a una región del país.

Preferencias en el voto

Las diferencias entre zonas también se reflejan en las preferencias electorales o en la indecisión electoral. El porcentaje de la población que marcaría blanco, nulo, viciado o que declara no saber por quién votar es mayor en el norte y en el sur, donde bordea el 50%; en Lima y el Callao alcanza el 37%, según el último sondeo de Datum Internacional.

La dispersión del voto a nivel nacional también es notoria. La suma de los tres candidatos que encabezan las preferencias –López Aliaga, Fujimori y Álvarez– apenas llega al 25%, cifra menor con relación a procesos anteriores.

¿Qué factores explican esta tendencia? Para el politólogo Paulo Vilca, investigador del IEP y exviceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, actualmente la población tiene un rechazo unánime a los políticos en general. El apoyo político del norte se inclina más a la derecha, pero está fragmentado en varios partidos, mientras que la adhesión del sur es hacia un voto de izquierda más uniforme, concentrado en una agrupación.

“Hay una suerte de rechazo inédito. Este 25% [que suman los tres primeros lugares] es bajísimo, en el 2021 era más de 40%, mientras que en el 2011 era 70%. Es producto de un rechazo hacia un sistema donde los políticos no se ven obligados a rendir cuentas, hacia un Congreso que sostuvo a una presidente con bajísima aprobación. Una parte importante de la oferta política que se presenta ahora está muy vinculada a esa clase política desprestigiada”, explicó.

Ficha técnica Encuestadora: Datum Internacional. Número de registro: 0002-REE/JNE. Financiamiento: América Televisión. Ámbito: Nivel Nacional. Tamaño de la población: 23'620.791 electores residentes en el país (Fuente: Reniec a noviembre del 2025). Tamaño de la muestra: 1202 encuestas efectivas. Margen de error: +-2.8%. Nivel de confianza: 95%. Representatividad: 100%. Técnica: encuestas presenciales en el hogar usando dispositivos móviles. Tipo de muestreo: El diseño muestral utilizado es de tipo probabilístico, polietápico, estratificado, proporcional al tamaño poblacional en cada estrato. Cada estrato está definido por la variable “región”. Dentro de cada región se dividió de manera proporcional a la población electoral de cada departamento. Asimismo, la muestra asignada en el interior de cada departamento es distribuida proporcionalmente a los dominios: zona. Puntos de muestreo: Nacional urbano y rural (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali). Puntos de muestreo: Nacional urbano y rural (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna,Tumbes, Ucayali). Fecha de campo: 16 al 20 de enero de 2026. Página web:www.datum.com.pe (urbana y rural), sexo, edad y nivel socioeconómico.

Vilca añade que, si bien en zonas como el sur el porcentaje de indecisión sigue alto, sí encontraría un candidato conforme se aproximen los comicios.

“En este momento el sur no tiene un candidato por dos razones. Ninguna de las agrupaciones de izquierda consiguieron ponerle un rostro ‘sureño’ a la candidatura como en el 2016 con Verónica Mendoza o más antes con Ollanta Humala. Segundo, porque ha habido disputas importantes dentro de la izquierda. Ninguno de los 36 candidatos que compiten todavía ha planteado una agenda con lo que esta parte del país exige en términos de cambio político o una respuesta más anticentralista. Tampoco hay un discurso diferente”, apuntó.

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, señaló que el porcentaje de indecisos es tan alto como el del 2021 en la misma etapa de la carrera electoral. “Ese año, el porcentaje de indecisos [voto blanco y nulo] empezó a bajar en febrero y terminó en 18%. Hoy la proyección es que, probablemente, superemos al 2021, pues hay más frustración, más desencanto. Hay un crecimiento de esta búsqueda de una nueva figura, un político no tradicional. Pero ser nuevo no será suficiente, porque los electores demandan atributos como la integridad o la mano dura”, comentó.