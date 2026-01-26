Gino Alva Olivera
Gino Alva Olivera

Escucha la noticia

00:0000:00
Elecciones presidenciales del 2026: ¿cuántos extranjeros nacionalizados podrán votar en el Perú?
Resumen de la noticia por IA
Elecciones presidenciales del 2026: ¿cuántos extranjeros nacionalizados podrán votar en el Perú?

Elecciones presidenciales del 2026: ¿cuántos extranjeros nacionalizados podrán votar en el Perú?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La profunda crisis que atraviesa Venezuela ha generado una inmigración sin precedentes en Sudamérica. El Perú no es la excepción: hasta diciembre del 2025, en el territorio nacional había más de un millón de ciudadanos venezolanos –una cifra mayor a la población de San Juan de Lurigancho, el distrito con más habitantes en el país–, según información oficial que la Superintendencia Nacional de Migraciones.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR