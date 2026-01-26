Elecciones presidenciales del 2026: ¿cuántos extranjeros nacionalizados podrán votar en el Perú?

Además, entre el 2015 y el año pasado, 2.482 de los 7.804 extranjeros procedentes de más de 100 países del mundo –es decir, 32% del total– que obtuvieron la nacionalidad peruana son venezolanos. Se trata del grupo más numeroso y con una gran diferencia: en el segundo lugar están los colombianos con 668 personas (9%).

Pero los 2.482 ciudadanos venezolanos que se nacionalizaron peruanos en ese período equivalen apenas al 0,2% de migrantes, lo que demuestra que las naturalizaciones no han creciendo al mismo ritmo que la inmigración.

De acuerdo a información oficial de Migraciones a la que accedió ECData mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 69% de ciudadanos venezolanos que se naturalizaron peruanos tienen entre 18 y 45 años, mientras que el 31% restante tiene más de 45 años. Por otro lado, el 59% son mujeres y el 41% hombres.

El sociólogo José Koechlin, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, explica que los adultos jóvenes están en su “mejor edad productiva”, por lo que tienen más posibilidades de insertarse en el mercado laboral, además de que algunos de ellos “pueden ofrecer un perfil profesional interesante”.

Del mismo modo, agrega Koechlin, estos ciudadanos extranjeros “están en una edad reproductiva”, en la cual el matrimonio es más viable y habitual.

Precisamente, el matrimonio es la forma más frecuente en la que los extranjeros obtienen la nacionalidad: el 77,14% consiguió el pasaporte nacional al casarse con un o una peruana.

“La formación de parejas, de familias que buscan construir un proyecto de vida en territorio peruano son una forma de integración. […] En general, los migrantes contribuyen al desarrollo de las sociedades que los reciben”, destaca el antropólogo Mario Cépeda, docente de Ciencias Sociales de la PUCP.

El segundo mecanismo más frecuente para obtener el DNI nacional es la naturalización (11,29%). Para calificar, un extranjero debe tener residencia de por lo menos dos años en el Perú y acreditar ingresos mínimos de 10 UIT al año; es decir, más de S/4.500 mensuales.

Cépeda cuestiona que el valor de la UIT –la cual se incrementó en S/150 para este 2026– sea utilizado como una medida en estos casos. “No considero que sea referencial, porque es una tasa administrativa. Sí existen indicadores como el salario mínimo o el costo de la canasta familiar”, afirmó.

Nuevo escenario

En agosto pasado fue promulgada la nueva Ley de Nacionalidad (Ley 32421), la cual establece nuevos requisitos para obtener el pasaporte peruano.

En el caso del matrimonio, eleva de dos a cuatro años el período mínimo de compromiso antes de acceder el trámite. En el proceso de naturalización, incrementa de dos a cinco años de residencia “continua e inmediata” en el Perú para postular.

Cuando un ciudadano extranjero obtiene su DNI, está obligado a votar en las elecciones, como cualquier peruano de nacimiento. “El nivel más alto de integración es que un migrante pueda ejercer sus derechos políticos”, apunta José Koechlin.

Migraciones informó a este Diario que los nuevos requisitos para nacionalizarse aún no se aplican, debido a que no se ha publicado el reglamento de la referida norma. El plazo para que el documento sea aprobado vence en mayo próximo.

El DNI –un documento de apenas 5,2 cm de alto y 8,6 de largo– tiene un gran valor para miles de personas en busca de rehacer sus vidas lejos de sus países de origen.

“Me ha pasado, sobre todo para alquilar vivienda, que piden DNI, porque entiendo que las personas buscan cuidarse y un carné de extranjería lo puede tener cualquiera. Felizmente, para buscar trabajo o en el banco no he tenido problemas”, relata Javier R., un joven venezolano de 35 años que llegó a Lima junto a su novia en el 2017, meses antes del inicio de la diáspora.

Javier R., entrenador y competidor de ‘crossfit’, considera que la posibilidad de obtener la nacionalidad peruana “es un beneficio que me gustaría para gozar de mayor estabilidad y facilidades, como salir de viaje fuera del Perú y volver sin inconvenientes”.

En campaña

En marzo del año pasado, el congresista Guido Bellido –quien postula al Senado con Podemos Perú– presentó un proyecto de ley para limitar la participación electoral de los ciudadanos nacionalizados.

La iniciativa del ex primer ministro propone modificar la Constitución para que solo puedan votar aquellos extranjeros naturalizados peruanos que “hayan superado el período de 10 años desde su nacionalización”.

Consultado por El Comercio, Bellido dijo que la norma es importante “por un tema de soberanía”. “Si no, terminamos teniendo extranjeros con intereses distintos a los peruanos. Un agente de un servicio de inteligencia puede residir acá un par de años y accede a información de Estado. Por temas de seguridad nacional, debemos ser más rigurosos. […] Los extranjeros no tienen por qué exigir más allá de los derechos que se les asigna. Ellos vienen al Perú por temas laborales, no por derechos políticos”, aseveró el legislador.

“Ellos [los extranjeros] vienen al Perú por temas laborales, no por derechos políticos”, dijo el congresista Guido Bellido para defender su proyecto de ley. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Pero el universo de extranjeros nacionalizados habilitados para votar en las elecciones generales de este año es de 7.804 y el de venezolanos solo 2.482, números ínfimos si se comparan con los más de 27 millones de ciudadanos incluidos en el padrón electoral.

Mario Cépeda considera que proyectos como el de Bellido no tienen sentido. “Cada cuatro o cinco años aparece el fantasma de la intervención extranjera. Hay una frase que dice que ‘el Perú es clave’, pero en términos geopolíticos el Perú no es clave. [...] La participación política no es más que una prueba de que una persona está integrada en una sociedad”, concluye el especialista.