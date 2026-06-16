Resumen

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En lo que va del año 2026, se registró un incremento del 5,51% en partícipes y 8,07% en patrimonio administrado Foto: gob.pe.
En lo que va del año 2026, se registró un incremento del 5,51% en partícipes y 8,07% en patrimonio administrado Foto: gob.pe.
Por Redacción EC

El mercado peruano de fondos mutuos viene creciendo de manera importante en los últimos meses, pese a la incertidumbre de las elecciones presidenciales, señaló Fernando Osorio, secretario general de la Asociación de Administradoras de Fondos de Perú (FMP).

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