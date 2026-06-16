El mercado peruano de fondos mutuos viene creciendo de manera importante en los últimos meses, pese a la incertidumbre de las elecciones presidenciales, señaló Fernando Osorio, secretario general de la Asociación de Administradoras de Fondos de Perú (FMP).

En efecto, según el gremio de los fondos, al cierre del mes de mayo de este año, el patrimonio administrado de los fondos fue de S/63.461 millones, lo cual implica un incremento de 21,29% en los últimos 12 meses.

No obstante, medido en dólares, el patrimonio alcanzó los US$18.590 millones, registrando un crecimiento mensual de 2,63% y marcando un nuevo máximo histórico para la industria. El número de partícipes alcanzó los 516.989 inversionistas, lo cual representa un crecimiento de 0,74% frente a lo registrado el mes anterior y 16,29% en los últimos 12 meses.

Adicionalmente, en lo que va del año 2026, se registró un incremento del 5,51% en partícipes y 8,07% en patrimonio administrado. El 66% del total del patrimonio administrado corresponden a los fondos que invierten en deuda, el 43,2% corresponden a los fondos de fondos. Cabe señalar que la oferta total de productos alcanzó los 206 fondos mutuos, según cifras de la asociación.

A nivel de retornos, el fondo mutuo más rentable en soles en lo que va del año corresponde a IF Acciones Interfondo con 18,90% en soles, y también es el más rentable de los últimos 12 meses, llegando a más de 53,94% en soles.

Entre tanto, en los últimos 12 meses, el fondo mutuo en dólares más rentable del mercado peruano sigue siendo el Fondo bursátil Van Eck El Dorado Peru ETF con 77,97%; y también en lo que va del presente año, pues a mayo muestra una rentabilidad de 22,57% en dólares.