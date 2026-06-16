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Resumen

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Por Maritza Saenz

Una fila de al menos cuatro cuadras formaron los estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, para conocer al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, quien llegó a esta casa de estudios para recibir el grado de doctor honoris. La ceremonia se realizó en el marco de la realización del Foro Económico Región Loreto organizado por la entidad que lidera.

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