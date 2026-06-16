Una fila de al menos cuatro cuadras formaron los estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, para conocer al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, quien llegó a esta casa de estudios para recibir el grado de doctor honoris. La ceremonia se realizó en el marco de la realización del Foro Económico Región Loreto organizado por la entidad que lidera.

Durante su discurso, el funcionario destacó la formación académica como un pilar fundamental para el desarrollo de profesionales capaces de tomar decisiones en situaciones adversas. Como ejemplo, Velarde recordó la decisión adoptada por el gobierno a inicios de la década de 1990 de dejar de solicitar financiamiento al BCR, así como el ajuste fiscal implementado durante la gestión del entonces ministro Juan Carlos Hurtado Miller y los efectos que derivaron de esa política.

“La decisión tuvo que tomarse en un minuto. Y uno solo podía tomar una decisión en un minuto si tenía una formación previa que le alertara: si tomo este camino, pasan tales cosas; si tomo tal otro, pasan otras cosa… La formación que uno tenga hace que pueda tomar decisiones más adecuadas en el momento oportuno”, resaltó.

En ese contexto, Velarde destacó el papel que ha desempeñado el BCR a lo largo de la historia económica del Perú, al adoptar posiciones frente a escenarios complejos con el objetivo de preservar la estabilidad de los precios y de la moneda.

“Incertidumbre siempre va a haber, pero uno tiene que tomar decisiones. Las decisiones probablemente sean mejores si tiene un equipo calificado, tienes instrumentos. Y desgraciadamente, uno, al ser el que está tomando decisiones, tiene que transmitir confianza al mercado, aunque no tenga el mismo. Y eso es el arte del Banco Central. El arte del Banco Central es estar muchas veces decidiendo en un marco de permanente incertidumbre”, mencionó.

La reflexión surgió luego de que el funcionario cuestionara el futuro de la educación en la era digital y los nuevos desafíos que enfrentarán los profesionales, quienes pasarán de desempeñar funciones principalmente operativas a integrar y aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial para obtener el mayor provecho posible de ellas.

“No sé ahora, con la inteligencia artificial, cuánto pesará efectivamente el poder resolver una ecuación más rápido o cuánto pesará el desafío de hacer las preguntas más interesantes. Creo que allí una formación más amplia, más completa, más diversa, realmente podrá ayudar a establecer esos puntos de conexión”, mencionó.