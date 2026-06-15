Con tasas de crecimiento apenas superiores al 3%, el Perú mantiene una trayectoria de expansión moderada que no logra reflejar el favorable contexto internacional de los metales.

Según el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, pese a que el país atraviesa un escenario excepcional —no observado desde la década de 1950—, la economía registra un “crecimiento pálido”, desaprovechando el impulso que podría generar el alto valor de sus principales exportaciones mineras.

“Estamos con los precios de exportación de 1950, ya hace 76 años, nunca habíamos sido tan buenos. En los momentos que teníamos estos precios usualmente crecíamos a tasas sumamente altas, estamos con mejores precios que teníamos en 2005, 2006, 2007, 2008”, mencionó durante el Foro Económico Región Loreto.

El escenario internacional demuestra una apreciación de metales como oro, plata y cobre, en contraste, las materias primas que importamos se reducen como el trigo, maíz y soya. “Exportamos la misma cantidad de cobre, pero ganamos mucho más. Eso nos hace más ricos y nos permite gastar más. ”Y hay que aprovechar esa bonanza", consideró .

Como prueba de los buenos términos de intercambio, tenemos un superávit de US$ 44 mil millones (en abril) y podríamos alcanzar los US$55 mil millones al fin de este año.

Gracias a estos ingresos, “está creciendo fuertemente el gasto público en este periodo” y es que si la situación fuera diferente, el escenario para el país “sería realmente difícil”, comentó.

El dinamismo peruano

A nivel nacional, Velarde destacó los buenos fundamentos macroeconómicos del país como el aumento del empleo, la importación de los bienes de capital que creció 24,6% en el acumulado abril - mayo. En el mismo periodo, también se espera que la inversión privada esté por encima del 13%.