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Resumen

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Julio Velarde, presidente del BCR
Julio Velarde, presidente del BCR
Por Maritza Saenz

Con tasas de crecimiento apenas superiores al 3%, el Perú mantiene una trayectoria de expansión moderada que no logra reflejar el favorable contexto internacional de los metales.

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