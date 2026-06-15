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Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Maritza Saenz

Julio será clave para el proceso de reestructuración de la petrolera estatal Petro-Perú, ya que durante el próximo mes se darán a conocer los planes de promoción de los activos de la empresa, distribuidos a través de bloques patrimoniales.