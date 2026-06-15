Julio será clave para el proceso de reestructuración de la petrolera estatal Petro-Perú, ya que durante el próximo mes se darán a conocer los planes de promoción de los activos de la empresa, distribuidos a través de bloques patrimoniales.

”Tenemos previsto presentar los bloques patrimoniales que son las unidades de negocio que se nos encargó y a partir de ella vamos a convocar un proceso de selección para cada uno, con lo cual, las empresas que han mostrado interés van a participar y elegiremos la que presente la mejor propuesta para Petro-Perú“, anunció Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión.

Mediante esta estrategia, el funcionario espera garantizar a los inversionistas que la petrolera no necesitará más salvatajes, pues cada bloque funcionará como una sociedad de propósito específico; es decir, “patrimonios autónomos y fideicomisos que se aíslan del modelo de negocio”.

Del Carpio también anunció que dentro de estos bloques patrimoniales se encuentra el Oleoducto, la Nueva Refinería de Talara y los lotes petroleros de Loreto; además de la refinería de Iquitos. Luego de que se anuncien estos bloques, cada uno contará con un plan de promoción específico y se realizará un proceso de selección “como cualquier proyecto de Alianza Público Privada (APP)”, mencionó.

En julio o agosto también podrían adjudicarse los 55 inmuebles no estratégicos de la empresa que actualmente se encuentran en subasta pública. “Esto va a ocurrir en esa transición [de cambio gubernamental], por lo cual vamos a conversar con los representantes del nuevo gobierno electo”, explicó.

Con respecto al edificio de San Isidro, mencionó que en julio se realizará el anuncio oficial para establecer las condiciones bajo las cuales saldrá al mercado, precisando que todavía no se ha convocado el proceso de selección a pesar de que ya existen empresas interesadas.

Teleférico de Choquequirao

De otro lado, el presidente ejecutivo de ProInversión anunció que entre octubre y noviembre se concesionaría el teleférico de Choquequirao. El concurso se convocó en marzo y hay varias empresas, principalmente de Europa, que se han presentado.

“Hay varias empresas interesadas, algunas de ellas seguro van a conformar consorcios para presentarse y esperamos adjudicarlo el último trimestre del año”, mencionó.