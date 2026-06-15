Resumen

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El crecimiento de abril reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estuvo explicado principalmente por el avance de los sectores no primarios, que crecieron 4,4%, por encima del resultado de marzo (3,8%). Foto: GEC.
El crecimiento de abril reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estuvo explicado principalmente por el avance de los sectores no primarios, que crecieron 4,4%, por encima del resultado de marzo (3,8%). Foto: GEC.
Por Redacción EC

La economía peruana creció 3,73% en abril de 2026, la tasa más alta en lo que va del año, y acumuló 25 meses de expansión ininterrumpida, resaltó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña. Con este resultado, el país registró un crecimiento de 3,6% en los primeros cuatro meses del año.

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