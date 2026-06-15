La economía peruana creció 3,73% en abril de 2026, la tasa más alta en lo que va del año, y acumuló 25 meses de expansión ininterrumpida, resaltó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña. Con este resultado, el país registró un crecimiento de 3,6% en los primeros cuatro meses del año.

El titular del MEF también destacó que el desempeño de abril confirma la capacidad de la economía peruana para seguir expandiéndose en un contexto complejo. “Crecer 3,73% en un escenario marcado por choques de oferta confirma que la economía peruana mantiene capacidad de expansión sobre la base de una demanda interna dinámica y fundamentos macroeconómicos sólidos. El avance de la inversión y de los sectores no primarios muestra que el país sigue teniendo condiciones para sostener el crecimiento”, afirmó.

El crecimiento de abril reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estuvo explicado principalmente por el avance de los sectores no primarios, que crecieron 4,4%, por encima del resultado de marzo (3,8%), y acumularon también 25 meses consecutivos de expansión.

Este desempeño fue impulsado por la fortaleza de la demanda interna en un contexto de mayor inversión privada y pública. Destacó el sector construcción, que avanzó 12,9% y sumó doce meses de crecimiento continuo. Asimismo, la manufactura no primaria creció 1,4%, mientras que los sectores comercio y servicios aumentaron 7,3% y 3,0%, respectivamente, respaldados por la mejora del gasto privado y el buen desempeño del mercado laboral.

Por su parte, los sectores primarios registraron una caída de 1,6% en abril de 2026, acumulando tres meses de contracción consecutiva, afectados principalmente por choques de oferta. Este resultado respondió al retroceso del sector minería e hidrocarburos (-3,2%), explicado por la menor producción de hidrocarburos (-24,7%) y por la leve caída de la minería metálica (-0,3%), así como por la disminución del sector agropecuario (-1,6%). En contraste, la pesca creció 1,7%, favorecida por la mayor extracción de pota y bonito, además del inicio de la primera temporada de anchoveta en la zona norte-centro.

En cuanto a las perspectivas para mayo, el ministro Rodolfo Acuña Namihas subrayó que la actividad económica habría mantenido una trayectoria positiva, impulsada por la recuperación de la demanda interna. “Los indicadores de mayo muestran que la economía habría mantenido una trayectoria favorable. La aceleración de la demanda eléctrica, el crecimiento de las importaciones de bienes de capital y el buen desempeño del consumo anticipan que la demanda interna continuará respaldando la expansión económica”, remarcó.

Asimismo, las importaciones de bienes de capital aumentaron 28,2% nominal y acumularon 26 meses consecutivos de crecimiento, mientras que el riesgo país se ubicó en un promedio de 110 puntos básicos al 10 de junio de 2026, entre los más bajos de la región. Por el lado del consumo, las importaciones de bienes de consumo crecieron 17,6% nominal y el indicador de big data de consumo del BBVA avanzó 9,4%, registrando 30 meses de crecimiento continuo.