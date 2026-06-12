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De acuerdo con el gremio, el sector formal de bebidas no alcohólicas en el territorio nacional ya soporta una de las presiones tributarias más altas a nivel global | (Foto: Freepik)
De acuerdo con el gremio, el sector formal de bebidas no alcohólicas en el territorio nacional ya soporta una de las presiones tributarias más altas a nivel global | (Foto: Freepik)
Por Redacción EC

La Asociación de Bebidas sin Alcohol del Perú (Abresa) manifestó su rechazo por la intención del Poder Ejecutivo para incrementar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), argumentando que la medida responde a fines estrictamente fiscales, debilita la confianza de la inversión privada y pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los pequeños comercios.

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