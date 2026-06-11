José Antonio Kast, presidente de Chile, se reunió este miércoles, en una audiencia protocolar, con el Consejo Empresarial chileno-peruano de la Sofofa, informó La Tercera.

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Se trata de la primera ocasión en que el mandatario chileno recibe oficialmente a las directivas de un Consejo Empresarial bilateral desde el inicio de su periodo, hace tres meses.

En la reunión se abordaron temas en minería, energía, infraestructura y conectividad, áreas donde ambos países tienen importantes complementariedades.

“Valoramos especialmente la disposición del presidente a escuchar las propuestas del mundo empresarial y su interés por fortalecer una agenda que contribuya al crecimiento, la inversión y el desarrollo de largo plazo” destacó Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Cabe precisar que esta es la primera vez que se reúnen bajo la conducción de la nueva directiva del Capítulo chileno, presidido por Luis Felipe Gazitúa, y acompañado por Erwin Kaufmann como vicepresidente.

La reunión tuvo como propósito definir una agenda de trabajo para el período 2026-2027 que fortalezca la colaboración entre el sector privado chileno y peruano en áreas estratégicas para la relación bilateral.

La cita contó además con la exposición de Juan Carlos Jobet, exministro de Energía y Minería, sobre las oportunidades de cooperación entre ambos países en materia energética y minera.

La delegación peruana contó con veinte representantes de empresas, entre los que se encontraban Diego Aguirre, director de Cumbra; José Picasso, director de Volcán Minera; Guillermo Ferreyros, CEO de OIG, entre otros. Además de Peter Camino, embajador de Perú en Chile.