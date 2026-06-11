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José Antonio Kast, presidente de Chile, se reunió este miércoles, en una audiencia protocolar, con el Consejo Empresarial chileno-peruano de la Sofofa, informó La Tercera.
José Antonio Kast, presidente de Chile, se reunió este miércoles, en una audiencia protocolar, con el Consejo Empresarial chileno-peruano de la Sofofa, informó La Tercera.
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Se trata de la primera ocasión en que el mandatario chileno recibe oficialmente a las directivas de un Consejo Empresarial bilateral desde el inicio de su periodo, hace tres meses.
En la reunión se abordaron temas en minería, energía, infraestructura y conectividad, áreas donde ambos países tienen importantes complementariedades.
“Valoramos especialmente la disposición del presidente a escuchar las propuestas del mundo empresarial y su interés por fortalecer una agenda que contribuya al crecimiento, la inversión y el desarrollo de largo plazo” destacó Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).
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Cabe precisar que esta es la primera vez que se reúnen bajo la conducción de la nueva directiva del Capítulo chileno, presidido por Luis Felipe Gazitúa, y acompañado por Erwin Kaufmann como vicepresidente.
La reunión tuvo como propósito definir una agenda de trabajo para el período 2026-2027 que fortalezca la colaboración entre el sector privado chileno y peruano en áreas estratégicas para la relación bilateral.
La cita contó además con la exposición de Juan Carlos Jobet, exministro de Energía y Minería, sobre las oportunidades de cooperación entre ambos países en materia energética y minera.
La delegación peruana contó con veinte representantes de empresas, entre los que se encontraban Diego Aguirre, director de Cumbra; José Picasso, director de Volcán Minera; Guillermo Ferreyros, CEO de OIG, entre otros. Además de Peter Camino, embajador de Perú en Chile.
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