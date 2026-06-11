Resumen

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Se trata de la primera ocasión en que el mandatario chileno recibe oficialmente a las directivas de un Consejo Empresarial bilateral desde el inicio de su periodo, hace tres meses. Foto: José Antonio Kast / X.
Se trata de la primera ocasión en que el mandatario chileno recibe oficialmente a las directivas de un Consejo Empresarial bilateral desde el inicio de su periodo, hace tres meses. Foto: José Antonio Kast / X.
Por Redacción EC

José Antonio Kast, presidente de Chile, se reunió este miércoles, en una audiencia protocolar, con el Consejo Empresarial chileno-peruano de la Sofofa, informó La Tercera.

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