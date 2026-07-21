La liquidez de Petro-Perú continúa siendo débil a pesar de generar aproximadamente US$273 millones en ebitda durante el primer trimestre del 2026 y con solo US$34 millones en efectivo disponible. Foto: GEC.
La liquidez de Petro-Perú continúa siendo débil a pesar de generar aproximadamente US$273 millones en ebitda durante el primer trimestre del 2026 y con solo US$34 millones en efectivo disponible. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Moody’s Ratings, en su último informe, señaló que el apoyo del Gobierno peruano sigue siendo esencial para Petro-Perú, pero su ejecución es incierta. Además, se refirió al decreto de emergencia de mayo donde se autorizó adoptar medidas financieras extraordinarias, incluida la creación de un vehículo de propósito específico y hasta US$2.000 millones en apoyo gubernamental para garantizar la continuidad operativa y el capital circulante.

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