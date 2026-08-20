TdP pidió se declare la invalidez de la resolución de ambos contratos efectuados por Petro-Perú en marzo del 2024. En consecuencia, se valida su vigencia. Foto: GEC.
TdP pidió se declare la invalidez de la resolución de ambos contratos efectuados por Petro-Perú en marzo del 2024. En consecuencia, se valida su vigencia. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Según se notificó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Petro-Perú perdió un laudo arbitral en el que le Consorcio de Terminales del Perú (TdP) la demandó por acciones sobre dos contratos de operación: el de los terminales del Centro (Terminal Callao) y el de los terminales del norte (Terminales de Salaverry, Supe, Chimbote y Eten).

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