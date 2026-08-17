El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, advirtió que Petro-Perú se encuentra en una situación límite y sostuvo que el actual proceso para recuperar la empresa estatal constituye “el último intento” del Estado peruano para evitar que termine en manos de sus acreedores.

“Si este directorio falla y el sindicato no colabora, Petro-Perú se va a perder. Va a caer en manos de los acreedores”, afirmó Cuba durante una entrevista con Exitosa. Al referirse a los tenedores de bonos y los bancos que financiaron a la compañía, añadió que este es el último intento que hace el Estado peruano.

Cuba sostuvo que el objetivo es modificar la situación en la que se encuentra la petrolera estatal caracterizada por pérdidas recurrentes y la necesidad de solicitar apoyo financiero al Estado, según indicó. “La idea es cambiar el statu quo. ¿Cuál es el statu quo? Una empresa mal manejada por sus gerentes, que año a año tiene pérdidas, que tiene que pedir apoyo estatal”, señaló.

El titular del MEF comparó la situación de Petro-Perú con la que enfrentaría una empresa privada que registra pérdidas consecutivas, aumenta su endeudamiento y requiere nuevos aportes de capital de sus accionistas. En ese escenario, explicó que llegaría un momento en el que se optaría por cerrar la compañía, pagar su deuda y no realizar nuevos aportes.

En ese sentido, Cuba afirmó que el Estado peruano estuvo cerca de perder el control de Petro-Perú meses atrás y atribuyó la situación al manejo de anteriores administraciones. Indicó que se ha encargado a un directorio profesional cambiar el rumbo de la empresa, dejar de registrar pérdidas y comenzar a generar recursos.

Según explicó, la nueva administración deberá aplicar medidas para reducir los costos y mejorar el desempeño de la petrolera. “Cortar gastos innecesarios, cortar unidades que no dan utilidades, vender otras y comenzar a cobrar mejor, mejores contratos de compra de crudo, mejores ventas”, enumeró.

Sobe la situación de los trabajadores de Petro-Perú y el mantenimiento de beneficios laborales pese a las pérdidas de la compañía y el apoyo recibido del Estado Cubaanotó que “eso está fuera de la realidad”. Sobre las medidas que podrían adoptarse al respecto, señaló que estas se encuentran en manos de la nueva administración.

El ministro sostuvo que Petro-Perú perdió participación en el mercado durante los últimos cinco años y dejó de ocupar la posición que tenía anteriormente. “Antes era una empresa dominante”, señaló. Según recordó, las variaciones de precios de la petrolera estatal eran seguidas por el resto de participantes del mercado. “Hoy es un seguidor más. Y eso ha ocurrido en los últimos cinco años. No era así antes”, agregó.

En ese contexto, Cuba remarcó que la intención es que el Estado no vuelva a destinar recursos a la empresa. “Lo que está claro es que el Estado peruano no mete más plata en Petro-Perú. Esa es la idea. Este es el último intento”, afirmó. Añadió que la compañía se encuentra en un proceso para intentar volver a una situación sostenible.

El costo de la refinería

Cuba también cuestionó durante la entrevista el incremento del costo de la nueva Refinería de Talara. Según indicó, el proyecto comenzó con una inversión estimada de US$ 1.700 millones y terminó alcanzando los US$ 6.700 millones.

“El gran error ha sido una inversión que se comenzó con US$ 1.700 millones (…) terminó costando US$ 6.700 millones”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la administración de Petro-Perú durante el gobierno de Pedro Castillo. “La administración del profesor Castillo (…) metió gente muy incompetente, por decir lo menos, a quebrar la compañía. Y eso hemos recibido”, afirmó.

Cuba señaló que, frente a esta situación, se creó un fondo en ProInversión por US$ 2.000 millones y se designó un nuevo directorio para intentar cambiar el rumbo de la empresa. Asimismo, indicó que había leído que el sindicato no estaba de acuerdo con los cambios y cuestionó esa posición.

“Es una empresa mal manejada gerencialmente que ha arrojado solamente pérdidas en los últimos cuatro años, tiene una deuda enorme y no puede seguir como está. Si seguía como está, el Estado peruano iba a perder el control”, sostuvo.

Consultado sobre las obligaciones financieras de Petro-Perú y la posibilidad de que estas sean asumidas directamente por el Estado, Cuba afirmó que corresponden a la compañía y diferenció ese endeudamiento del riesgo soberano. “El crédito de Petro-Perú no es riesgo soberano, es un riesgo de la compañía. No es igual que el Estado haya tomado la deuda”, indicó.