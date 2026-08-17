El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, advirtió que Petro-Perú se encuentra en una situación límite y sostuvo que el actual proceso para recuperar la empresa estatal constituye “el último intento” del Estado peruano para evitar que termine en manos de sus acreedores.

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