El El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, planteó duplicar o triplicar el personal en organismos públicos para agilizar procesos. Durante su participación en la Cumbre Perú Sostenible 2026, presentó ese planteamiento al explicar las acciones que buscaría impulsar desde el MEF para sostener el crecimiento de la inversión privada.

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“La única manera de crecer es con más inversión privada y que crezca más el PBI. ¿Estamos en eso? Sí. ¿Será sostenible los próximos cinco años? Sí. ¿Qué vamos a hacer desde el Ministerio de Economía y Finanzas? Duplicar, triplicar el personal de todo organismo público que esté retrasando los procesos”, señaló.

Previamente, Cuba se refirió a las reuniones con representantes de empresas de distintos sectores, entre ellos el minero. Indicó que uno de los reclamos estuvo relacionado con los plazos de atención de las entidades públicas.

El ministro explicó que las demoras modifican la rentabilidad de los proyectos porque postergan el momento en que comienzan a generar ingresos. Señaló que recibir los rendimientos varios años después cambia su valor para el inversionista.

“Mi trabajo es ese. Hacer que el Perú vaya más rápido, por lo tanto, me comprometo a acelerar los procesos”, afirmó.

Elmer Cuba en Perú Sostenible. (Fotos: Eduardo Cavero)

Inversión y empleo

Cuba vinculó la agilización de los procesos con la posibilidad de impulsar la inversión privada y generar una mayor demanda de trabajadores.

Asimismo, relacionó la mejora de los salarios con una mayor disponibilidad de capital por trabajador y el desarrollo del capital humano. Como ejemplo del primero, mencionó el acceso a mejores máquinas para realizar las labores.

Hacia el cierre de su exposición, identificó la competitividad y el progreso social como dos prioridades de su gestión. “Eso es central, sin eso ningún país se desarrolla”, sostuvo.

Dificultades en las obras públicas

El titular del MEF también abordó los problemas de ejecución de la inversión pública. Señaló que las deficiencias en los expedientes técnicos generan dificultades durante el desarrollo de las obras y requerimientos de recursos adicionales.

Cuestionó que el esfuerzo de recaudar impuestos y destinar recursos a inversión no se traduzca plenamente en proyectos terminados. En ese contexto, abordó las dificultades de funcionamiento de las instituciones públicas.

Elmer Cuba en Perú Sostenible. (Fotos: Eduardo Cavero)

La participación de Cuba formó parte del cierre de la primera jornada de la Cumbre Perú Sostenible 2026, en el Parque de Exposiciones de Magdalena. El encuentro se desarrolla del 24 al 26 de setiembre y reúne a representantes de empresas, el Estado, la academia y la sociedad civil para abordar los desafíos del desarrollo sostenible del país.

La edición de este año se organiza alrededor de cinco ejes: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Pactos. La agenda del jueves incluyó la preparación frente al fenómeno de El Niño 2026–2027, la competitividad, la empleabilidad y el futuro del trabajo.