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Resumen

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Elmer Cuba en Perú Sostenible. (Fotos: Eduardo Cavero)
Elmer Cuba en Perú Sostenible. (Fotos: Eduardo Cavero)
Por Melissa Rodríguez Enciso

El El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, planteó duplicar o triplicar el personal en organismos públicos para agilizar procesos. Durante su participación en la Cumbre Perú Sostenible 2026, presentó ese planteamiento al explicar las acciones que buscaría impulsar desde el MEF para sostener el crecimiento de la inversión privada.

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