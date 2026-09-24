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Resumen

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Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción. Fuente: Produce
Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción. Fuente: Produce
Por Christian Silva, Melissa Rodríguez Enciso

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, prevé reactivar hacia fines de año más de S/500 millones en inversiones pendientes de emisiones de permisos ambientales. El sector también plantea reducir prácticamente a cero los trámites para las actividades con menor riesgo a nivel medioambiental o en comunidades, que actualmente pueden demorar entre 30 y 90 días.

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