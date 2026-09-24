En entrevista exclusiva con El Comercio, el ministro Requejo explicó las medidas que prepara su sector para agilizar inversiones, enfrentar el impacto del fenómeno de El Niño y evitar que las micro y pequeñas empresas (mype) abandonen la formalidad. También adelantó que Produce evalúa declarar en emergencia al sector textil y se encuentra en la etapa final de elaboración de un nuevo paquete de kits escolares. En pesca, esperan hasta fines de este mes e inicios de octubre los resultados de exploración del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) para evaluar el inicio a la segunda temporada de pesca de anchoveta.

-Produce plantea un “trámite cero” para los emprendimientos, aspecto contemplado en el pedido de facultades al Congreso. ¿En qué consiste?

Todos sabemos que los emprendedores sufren por la tramitología. Cuesta mucho emprender en el Perú y la idea es simplificar al mínimo los procedimientos mediante un enfoque de riesgo. Aquellos emprendimientos que no generen riesgos importantes para el ambiente o las comunidades deberían tener prácticamente una licencia automática.

Esto está incluido en el pedido de delegación de facultades. También tenemos que revisar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Actualmente no existe predictibilidad porque cada municipalidad aplica sus propios criterios. Eso puede paralizar el inicio de un negocio o incluso uno que ya está en marcha.

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, adelantó que el sector textil será declarado en emergencia. Foto: Produce.

-¿Cuánto podrían reducirse los plazos?

En las actividades que generan menos riesgo a nivel de medioambiente o a las comunidades, trámites que demoran 30, 60 o 90 días pasarían prácticamente a cero. Las demás actividades tendrán otro tratamiento, pero también se buscará simplificar y reducir sus plazos.

Además, estamos articulando con las diferentes entidades que intervienen en la emisión de permisos. Existen inversiones importantes paralizadas y, solamente mediante los permisos ambientales a cargo de Produce, tenemos previsto reactivar más de S/500 millones en inversiones hacia fines de año.

También debemos coordinar con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que tiene permisos pendientes, y con el Ministerio del Ambiente. Hay una buena disposición de la nueva gestión de la ANA y esperamos que esos procedimientos comiencen a avanzar.

-Si el Congreso no aprueba la delegación de facultades, ¿presentarán estas medidas como proyectos de ley?

Los proyectos de Produce están listos. El primer proyecto que vamos a enviar sería el de factoring, que está prácticamente concluido.

El Gobierno está dando un plazo prudencial para agotar la posibilidad de que las medidas se aprueben mediante la delegación de facultades. Estamos acompañando al presidente del Consejo de Ministros y explicando las iniciativas porque hemos identificado mucho desconocimiento y temor sobre ellas. Si la delegación no prospera, presentaremos los proyectos de ley.

Sin embargo, eso no significa que el sector esté paralizado. Todo lo que podemos ejecutar dentro de nuestras competencias ya se está haciendo. Algunas medidas demoran porque encontramos una caja fiscal disminuida y existen reglas fiscales que debemos respetar. El Ministerio de Economía está buscando los espacios necesarios.

-¿Qué cambios se plantean para el factoring?

El factoring era una herramienta que prácticamente no se utilizaba. A partir de los cambios normativos impulsados en el 2015, pasó de representar alrededor del 0,05% del PBI a casi el 5%. Ha crecido mucho, pero principalmente en Lima. Necesitamos difundirlo y lograr que sea utilizado con mayor intensidad en las regiones.

También buscamos que el Estado comience a emplearlo. Estamos trabajando con los secretarios generales de los diferentes sectores y con las principales entidades compradoras del país. Actualmente son pocas las empresas estatales que utilizan factoring, pese a que el Estado es uno de los principales compradores.

La delegación de facultades permitiría perfeccionar los instrumentos para evitar que estas deudas se judicialicen y perjudiquen la operatividad de las empresas, así como agilizar el factoring dentro del Estado y utilizarlo para las exportaciones.

Un pequeño exportador no necesariamente puede esperar 30, 60 o 90 días para cobrar una factura. Además, el factoring es una herramienta de formalización, porque para utilizarlo la empresa tiene que ser formal. Si formalizarse también permite administrar mejor la liquidez, se genera un incentivo.

Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción. Fuente: Produce

-¿Se prepara un nuevo programa de reactivación o más recursos para financiar a las mype?

Estamos estructurando varias soluciones con el Ministerio de Economía y Finanzas. No puedo adelantarlas porque todavía no están cerradas. Estamos revisando las medidas aplicadas durante la pandemia y recogiendo aquellas que tuvieron un impacto positivo para preparar intervenciones específicas.

No descartamos ninguna alternativa que pueda ayudar a reactivar los sectores afectados por el fenómeno de El Niño. También planteamos crear un fondo de apoyo a los emprendedores y apalancar recursos de programas como ProInnóvate.

Queremos que los gobiernos regionales que tengan recursos puedan invertir en los centros de innovación productiva y transferencia tecnológica. Los CITE se encuentran en casi todas las regiones, ayudan a desarrollar productos y emprendimientos y contribuyen a dinamizar las economías locales.

Sector textil

-¿Qué medidas se preparan para la industria textil, que también se ha visto sido afectada por el fenómeno de El Niño?

El sector textil se ha visto golpeado porque no hubo campaña de invierno. Probablemente evaluemos declarar su emergencia para permitirle flexibilidad frente al sistema financiero y tributario.

Pero también tenemos que reactivarlo. Estamos en la etapa final de preparación de un nuevo paquete de kits escolares que incluye buzos, polos, uniformes, zapatillas, mochilas y textos escolares. Con ello buscamos movilizar a las industrias textil, de cuero y calzado, y gráfica.

Estamos trabajando el paquete con el Ministerio de Educación para incorporarlo en el crédito suplementario. La idea es poner a trabajar a las mype hacia fines de año.

-¿Se consideran compras para otras actividades manufactureras?

También coordinamos con el IPD las oportunidades que podrían generar los Juegos Panamericanos para las mype. Asimismo, estamos conversando con el Ministerio de Educación sobre el equipamiento de los colegios, con bienes como carpetas y mobiliario que permitan movilizar a la industria metalmecánica.

Vamos a monitorear permanentemente el resto de las actividades. La construcción también se reactivará y habrá un crecimiento importante en los servicios conexos.

-¿Qué oportunidades podrían generar la campaña navideña y la visita del Papa León XIV?

Se asignaron recursos para organizar ferias en las cuatro regiones que visitará el Papa. Participarán productores de Gamarra, del sector cuero y calzado de El Porvenir, así como productores regionales de café, cacao y lácteos, entre otros.

Estamos trabajando de manera articulada con otras entidades del Ejecutivo. La idea es que los visitantes que sigan la ruta del Papa también contribuyan a reactivar la economías y conozcan los mejores productos del país.

Hay una tendencia de las empresas a buscar cómo cumplir con el proceso de formalización, según Juan Carlos Requejo. (Foto: GEC)

Pesca y fenómeno de El Niño

-La pesca registra una fuerte caída, superior al 32% en el acumulado entre enero a julio. ¿Cuánto podrían mitigar este impacto las medidas anunciadas?

Tenemos un año muy complicado. Desde el inicio procuramos que todas las soluciones tengan un enfoque territorial. No podemos diseñarlas desde el escritorio, sino que debemos estar en el lugar y recoger directamente los problemas.

Hemos visitado Tumbes, Piura, La Libertad, Pucusana, Pisco, Ilo y Matarani, entre otras zonas pesqueras. En el caso de la pesca industrial, encontramos una actividad paralizada desde abril. Lo más preocupante era que no se había continuado explorando, pese a que ante un fenómeno de El Niño es necesario mantener la observación.

Por eso reforzamos al Imarpe y realizamos una nueva exploración junto con los actores del sector. Se encontró la anchoveta identificada al inicio de la temporada, pero a una profundidad mayor por el calentamiento del mar. El recurso estaba sometido a estrés, aunque se mantenía saludable. También se comprobó que estaba por comenzar el desove y, de acuerdo con las normas, correspondía cerrar la temporada.

-¿Qué medidas se han adoptado para la pesca industrial?

Existe una serie de normas que deben flexibilizarse cuando las embarcaciones no pueden pescar. Ya se publicó una disposición para evitar que la falta de actividad, originada por estas condiciones extraordinarias, ocasione reducciones de cuota u otras consecuencias.

También estamos articulando con el Ministerio de Trabajo una medida para que los tripulantes que no perciben ingresos desde abril y dejaron de aportar a la seguridad social no pierdan la cobertura de salud para ellos y sus familias. Esperamos que esa norma salga próximamente.

Además, buscamos alternativas de financiamiento para este grupo, que es uno de los más afectados.

-¿Cuál es la situación de la pesca artesanal?

Sus dos principales pesquerías son las del calamar gigante y el bonito. El problema es que las cuotas anuales prácticamente se consumieron durante la primera mitad del año. Encontramos una pesca artesanal casi paralizada, porque sus principales recursos habían agotado las cuotas y las demás especies no presentaban la misma disponibilidad.

A partir de las visitas y del trabajo con los gremios de cada zona comenzamos a emitir normas. Inicialmente contabilizamos 19 medidas, pero ya deben ser entre 22 y 23. Todas buscan reactivar la actividad.

El crucero [del Imarpe] permitió verificar la situación de stock de bonito y calamar gigante y, por ello, se aprobaron cuotas adicionales. Esto no es usual en condiciones normales, pero ahora no son condiciones normales. También se adelantó la temporada del perico y se autorizó aprovechar más de 40 especies de oportunidad que están apareciendo.

No basta con publicar una resolución. Los pescadores y consumidores tienen que conocer estas especies. Por eso trabajamos con los terminales pesqueros, el Imarpe y cocineros que ayudan a mostrar cómo pueden utilizarse. Una mayor oferta de bonito y calamar gigante también contribuye a reducir los precios en los mercados.

/ MANUEL MELGAR

-¿Qué facilidades se otorgarán a quienes no pueden cumplir sus obligaciones financieras o tributarias?

Hemos declarado en emergencia la pesca y la acuicultura. La paralización de las diferentes flotas está originando que, al recibir menos ingresos, no puedan asumir sus obligaciones con el sistema financiero, con la Sunat e incluso con el pago de multas.

Al declarar la emergencia, activamos un procedimiento que brinda un tratamiento especial para que no caigan en condiciones moratorias. Tienen que recibir un tratamiento diferente porque están atravesando una condición diferente.

Con la SBS esto ya está avanzando y también estamos trabajando con la Sunat. Está por publicarse un decreto supremo que flexibiliza el tratamiento de las multas, porque no es momento de presionar por ese lado, sino de ponernos en modo de emergencia y reactivación.

Esto va para todos. Todas las flotas están siendo afectadas y parte de la reactivación es generar estas facilidades mediante la declaratoria de emergencia.

-¿Cuándo se conocerá si habrá una segunda temporada de pesca de anchoveta?

El Imarpe se encuentra realizando el crucero. Apenas tengamos sus resultados, adoptaremos las decisiones correspondientes. En la pesca es muy importante actuar oportunamente. Si la evaluación determina que existe espacio para pescar, trataremos de abrir la temporada lo antes posible.

Normalmente, la segunda temporada comienza la primera quincena de noviembre, pero podría adelantarse si las condiciones lo permiten. Los resultados deberían conocerse hacia finales de mes o, como máximo, durante los primeros días de octubre.

-¿Cuántos pescadores se encuentran afectados?

El registro comprende a casi 20.000 pescadores de las flotas industrial, de menor escala y artesanal. Todos están afectados en mayor o menor medida. Algunos enfrentan una situación más complicada, pero el impacto alcanza a toda la cadena.

La pesca industrial venía de dos años muy buenos y eso le da cierto respaldo para afrontar la paralización. El problema también está en todas las empresas que le prestan servicios. Cuando se detiene la actividad, las zonas pesqueras parecen pueblos fantasma. Si las condiciones permiten abrir la segunda temporada, aunque sea por un periodo limitado, será importante para toda la cadena.

-¿Qué medidas se preparan para la acuicultura?

El fenómeno de El Niño ya golpea los cultivos de langostinos y conchas de abanico, y podría afectar a la producción de trucha. En Puno, además de la variación de las temperaturas, se registraron fuertes vientos que perjudicaron las actividades en el lago Titicaca.

Estamos otorgando créditos de Fondepes para ayudar a reactivar las operaciones. También hemos solicitado recursos adicionales para financiar a los acuicultores, que serían considerados dentro del crédito suplementario.

Asimismo, gestionamos cerca de S/18 millones en recursos para que el Imarpe rehabilite sus embarcaciones y realice cruceros de investigación. Encontramos una institución que no tenía recursos suficientes para estas labores.

-¿Cómo se protegerá la infraestructura pesquera ante el fenómeno de El Niño?

Obtuvimos recursos para que Fondepes intervenga rápidamente en los desembarcaderos pesqueros artesanales. El diagnóstico muestra que, en general, se encuentran en mal estado y los oleajes anómalos pueden poner en riesgo su infraestructura si no se ejecutan trabajos de mantenimiento.

Fondepes iniciará las intervenciones de emergencia. También coordinamos con los gobiernos regionales. En principio, actuaremos con mayor fuerza desde Tumbes hasta Pisco, pero cualquier gobierno regional que quiera sumarse puede hacerlo. Lo importante es ejecutar las intervenciones cuanto antes.

Fenómeno de El Niño

Formalización y crecimiento empresarial

-¿Cuántas nuevas mype esperan formalizar este año?

Tenemos previstas entre 60.000 y 80.000 formalizaciones durante el año. Sin embargo, más que incorporarlas al sistema formal, queremos que se mantengan y no vuelvan a salir por la tramitología o la burocracia.

Una empresa se formaliza y comienza a recibir fiscalizaciones y requerimientos de distintas entidades. Una compañía grande puede afrontar esa carga, pero una pequeña no necesariamente. Debemos evitar que ese costo la devuelva a la informalidad.

-¿El régimen tributario también dificulta el crecimiento de las empresas?

Tenemos una tarea pendiente en materia tributaria. Actualmente existen incentivos para que las empresas sigan siendo pequeñas, porque el salto de un régimen a otro es demasiado grande y no todas pueden asumirlo.

Eso ocasiona que algunas empresas fraccionen sus operaciones para evitar crecer. El desarrollo productivo es una tarea compleja porque requiere analizar las características de cada territorio, de cada actividad y del mercado. Por eso necesitamos trabajar con especialistas y recoger distintas experiencias.

-¿Qué plantea Produce para las empresas que ya están en condiciones de crecer?

Estamos identificando empresas que se encuentran listas para escalar. Tenemos que articular con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y con la Cancillería para ayudarlas en ese proceso.

Comenzaremos con los casos más emblemáticos, como una especie de piloto, para luego desarrollar un modelo de intervención de alcance general. Primero identificamos emprendimientos que han obtenido premios o reconocimientos internacionales en distintos sectores.

Queremos darles visibilidad, abrirles mercados, acompañarlos en ferias internacionales y financiar misiones comerciales. También deben contar con herramientas de financiamiento y factoring. Esos emprendedores han logrado crecer por su propio esfuerzo; ahora buscamos que exista una estrategia de Estado para acompañarlos.

-La presidenta anunció que el alza se aplicaría en dos etapas y que se entregaría un bono compensatorio único a las mype. ¿Cómo se implementarán estas medidas?

Lo primero que hicimos, apenas asumió la presidenta y considerando que lo anunció en su discurso, fue trabajar con los ministerios de Economía y de Trabajo en la fórmula de implementación. Buscamos que impacte lo menos posible sobre toda la cadena, porque hay sectores a los que podría afectar con mayor intensidad que a otros.

Si se aplica en dos momentos diferentes, podríamos reducir al mínimo su impacto. Los equipos técnicos ya están trabajando para que, cuando se anuncie la medida, transite por la ruta formal correspondiente, que incluye al Consejo Nacional de Trabajo, y afecte lo menos posible al sector productivo.