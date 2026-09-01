Resaltó el dinamismo de supermercados, homecenters y, en menor medida, tiendas por departamento. Foto: Andina.
Resaltó el dinamismo de supermercados, homecenters y, en menor medida, tiendas por departamento. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Las ventas minoristas (retail) alcanzaron los S/ 27.085 millones durante el primer semestre del año, cerca de 12% más respecto al primer semestre del 2025, la tasa de crecimiento semestral más alta desde el segundo semestre del 2021, según cifras del Ministerio de la Producción (Produce).

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