Las ventas minoristas (retail) alcanzaron los S/ 27.085 millones durante el primer semestre del año, cerca de 12% más respecto al primer semestre del 2025, la tasa de crecimiento semestral más alta desde el segundo semestre del 2021, según cifras del Ministerio de la Producción (Produce).

El nivel de ventas fue mayor al estimado de crecimiento de 9%, reflejando el dinamismo de la demanda interna. La evolución positiva fue explicada por diversos factores tales como el crecimiento del empleo formal privado, en línea con el crecimiento del 17,6% de la inversión privada, la apreciación del sol frente al dólar reduciendo los precios relativos de productos importados en moneda local, el sol se apreció alrededor de 7% frente al dólar en el primer semestre del 2026, y por el mayor número de locales, especialmente de supermercados.

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De acuerdo con el reporte de Scotiabank, para el segundo semestre del 2026, se espera que las ventas retail continúen con su evolución positiva, aunque a un menor ritmo respecto del primer semestre del 2026 debido a una base de comparación más alta en el segundo semestre del 2025.

Por segmentos se mantendría el dinamismo en la venta de supermercados, tanto por una mayor demanda de alimentos, ante el aumento de la masa salarial, y bebidas, impulsadas por la mayor temperatura promedio asociada al Fenómeno el Niño (FEN), como por una mayor demanda de productos non-food -equipos de uso doméstico.

Asimismo, las ventas en mejoramiento del hogar seguirían creciendo, dado el continuo avance de la autoconstrucción, mayor consumo de cemento, el buen desempeño del sector inmobiliario, venta de viviendas de en Lima crecería a doble dígito, y la relativa estabilidad del precio de materiales de construcción.

Entre los principales riesgos se encuentran las presiones inflacionarias. Una mayor volatilidad del petróleo, asociada a las tensiones en el estrecho de Ormuz, podría trasladarse a los precios internos de los combustibles y elevar los costos de distribución. A ello se suma una eventual intensificación del FEN, que podría reducir la oferta de alimentos por las altas temperaturas y las lluvias, presionando sus precios, además del potencial deterioro del consumo en la zona norte en caso se concrete un FEN “fuerte” o “extraordinario”.

“Con nuestra perspectiva de crecimiento para el segundo semestre del 2026, proyectamos que las ventas minoristas bordeen los S/57.000 millones al cierre del 2026, con una tasa de crecimiento de 9% respecto al 2025, lideradas por supermercados y equipamiento del hogar”, indicó Scotiabank.

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Desempleo por segmentos en el primer semestre del 2026

Durante el primer semestre del 2026, el sector retail creció cerca de 12% interanual, según Produce. Las ventas de supermercados aumentaron 11,4%, impulsadas por la demanda de alimentos (+11%), bebidas (+16%), favorecida por las altas temperaturas y artículos y equipos domésticos (+12%).

También contribuyó la expansión de formatos no tradicionales, con poco más de 1,800 tiendas de descuento. Las tiendas por departamento crecieron 11,5%, apoyadas en las ventas de artículos, equipos domésticos y muebles (+26%), beneficiadas por la apreciación del sol y el menor precio de los productos importados.

Sin embargo, las ventas de prendas y calzado avanzaron solo 5%, debido a la menor demanda de ropa de otoño-invierno. El segmento de mejoramiento del hogar (home center) creció cerca de 9%, favorecido por el dinamismo inmobiliario y la demanda sostenida de productos de ferretería y autoconstrucción. Finalmente, la venta de libros, periódicos y artículos de papelería (+21%) se vieron impulsadas por los productos vinculados a la Copa Mundial de Fútbol 2026.