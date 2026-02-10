Ventas en el sector retail se acercarían a S/55.000 millones al cierre del 2026

Las ventas minoristas (retail) habrían alcanzado los S/52.500 millones al cierre del 2025, mostrando un crecimiento de alrededor de 5% respecto al 2024, su tasa de expansión más alta desde el 2021, según el informe semanal de Scotiabank.

Cabe anotar que entre enero y noviembre del 2025 las ventas crecieron 4,7% respecto de igual período del 2024, según cifras del Ministerio de la Producción (Produce). Este estimado toma en cuenta que las ventas se habrían acelerado en diciembre, dado que desde mediados de noviembre se tuvo acceso a ingresos extraordinarios, octavo retiro de fondos de AFP, impulsando el consumo en el sector retail.

La evolución positiva durante el 2025 fue explicada por diversos factores tales como el crecimiento del empleo formal privado (+6,2% entre enero y noviembre), el mayor poder adquisitivo de la población asociado a menores presiones inflacionarias, la inflación minorista registró un alza de 1,5% en el 2025, por debajo del 2,0% del 2024, la apreciación del sol frente al dólar reduciendo los precios relativos de productos importados en moneda local, el sol se apreció alrededor de 10% frente al dólar al cierre del 2025, el acceso a fondos extraordinarios, CTS en mayo y noviembre, retiro de fondos de AFP a finales del 2025, condiciones climáticas normales, anomalías afectan ventas físicas de bienes de consumo, y mayor número de locales, especialmente de supermercados.

Para el 2026, Scotiabank proyectó que las ventas minoristas crezcan alrededor de 4%, acercándose a S/55.000 millones. Este resultado se explicaría debido a que prevemos que algunos de los factores que impulsaron el crecimiento del año 2025 se repitan durante este año.

“Esperamos una evolución positiva de las ventas minoristas del primer trimestre del 2026, siguiendo con la tendencia del cuarto trimestre del 2025. No obstante, durante el segundo trimestre del 2026 se registraría una cierta desaceleración debido a la realización de las elecciones generales en abril, lo que usualmente genera una mayor cautela entre los consumidores”, explicaron.

Superado ello, las ventas retail recuperarían el dinamismo para el segundo semestre del 2026, “En términos anuales prevemos que continúe la mejora del empleo formal, en línea con nuestra proyección de crecimiento de la inversión privada,, un bajo nivel de inflación, dependiendo que no se registren condiciones climáticas anómalas, un tipo de cambio sol/dólar por debajo de años previos y la continua expansión de la oferta del sector retail, especialmente con formatos de menor tamaño”, agregaron.

Desempeño entre enero y noviembre

El sector retail creció 4,7% a noviembre del 2025 debido a los factores antes mencionados. A nivel desagregado a noviembre, destacaron las ventas en supermercados (+4,6%), debido a la mayor demanda de alimentos y bebidas, representan cerca del 60% de la venta en este segmento, menores presiones inflacionarias en alimentos y bebidas, alza de 1% en el 2025 y un mayor número de locales -poco más de 1.450 tiendas de descuento.

A ello se sumó el crecimiento en ventas de tiendas por departamento (+5,6%) por mayor demanda de prendas de vestir y calzado, representan poco más del 55% de las ventas totales, menor tipo de cambio sol/dólar, menor precio de prendas importadas, y condiciones climáticas normales

Finalmente, el informé proyectó que se elevaron las ventas de mejoramiento del hogar (+1,7%), ante el dinamismo del sector inmobiliario; nuevos créditos hipotecarios crecieron 22% en el 2025, según la SBS y menores precio promedio, índice de precios de materiales de construcción cayó 1,8% en el 2025, según el INEI.