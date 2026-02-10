Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En 2025, el sol registró una apreciación de 10,5% alcanzando S/3,36. Foto: GEC.
En 2025, el sol registró una apreciación de 10,5% alcanzando S/3,36. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Scotiabank informó, según su último Reporte Semanal del 9 al 13 de febrero del 2026, que el tipo de cambio se mantendría en S/3,35 para fin de año, asumiendo que el partido que no gane las elecciones presidenciales no realice cambios en el modelo económico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Se aprueba el uso de las billeteras digitales en la relación laboral: conozca qué cambia con la nueva norma
Perú

Se aprueba el uso de las billeteras digitales en la relación laboral: conozca qué cambia con la nueva norma

Tipo de cambio se mantendría en S/3,35 para fin de 2026, según Scotiabank
Perú

Tipo de cambio se mantendría en S/3,35 para fin de 2026, según Scotiabank

Fibra Prime acelera su expansión rumbo al 2030: “Era el momento perfecto para hacer una colocación de US$120 millones”
Día 1

Fibra Prime acelera su expansión rumbo al 2030: “Era el momento perfecto para hacer una colocación de US$120 millones”

Del show al scroll: cómo el Super Bowl de Bad Bunny encendió la conversación de las marcas en el Perú, ¿quiénes fueron las ganadoras?
Perú

Del show al scroll: cómo el Super Bowl de Bad Bunny encendió la conversación de las marcas en el Perú, ¿quiénes fueron las ganadoras?