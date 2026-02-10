Tipo de cambio se mantendría en S/3,35 para fin de 2026, según Scotiabank

Scotiabank informó, según su último Reporte Semanal del 9 al 13 de febrero del 2026, que el tipo de cambio se mantendría en S/3,35 para fin de año, asumiendo que el partido que no gane las elecciones presidenciales no realice cambios en el modelo económico.

“Nos encontramos próximos a las elecciones presidenciales del 12 de abril. Por ende, la dinámica del tipo de cambio durante procesos electorales anteriores difiere significativamente del comportamiento actual, En 2025, el sol registró una apreciación de 10,5% alcanzando S/3,36”, explicó Scotiabank en su informe.

Estos factores se debieron al debilitamiento del índice DXY (-9,4%) ante la incertidumbre geopolítica y económica generada bajo la administración Trump, una elevada cotización de los metales como cobre (44%) y oro (+65%), alcanzando niveles récord en las exportaciones. Así como un mayor flujo de dólares hacia activos en soles, en línea con los sólidos fundamentos macroeconómicos.

La moneda pudo haber continuado su trayectoria hacia S/3.30 o incluso niveles inferiores; sin embargo, se ha mantenido cercana a S/ 3.36 debido a la constante intervención del Banco Central de Reserva (BCR) en el mercado cambiario, que se acentuó desde noviembre de 2025.

El informe remarcó que solo en enero, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha intervenido en el mercado spot (principal herramienta de intervención) acumulando compras por US$3.384 millones, cifra superior a los US$2.750 millones registrados en el último bimestre del 2025. En determinadas jornadas, las operaciones de compra superaron los US$400 millones. No se observaban niveles de intervención similares desde mediados de 2012, cuando el sol se apreció 5,4% y el BCR ejecutó compras spot por US$13.234 millones en el año.

De otro lado, los saldos de las operaciones con derivados (entre swaps cambiarios venta y CDR) se han reducido en US$7.009 millones durante 2025 y en US$2.631 millones en lo que va de 2026. La magnitud de la intervención actual es notable y aún habría espacio para que continúe. En febrero, las intervenciones se moderaron.

A comienzos de mes, el índice DXY se fortaleció y los metales mostraron una corrección a la baja, coincidiendo con la propuesta del presidente Donald Trump de nominar a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed). En consecuencia, el tipo de cambio local se elevó de S/3,34 a S/3,37, para luego estabilizarse en torno a S/3,36 en los últimos días.

Por regiones

Durante 2025-2026, las principales monedas de la región registraron una apreciación promedio de 16,1%, superior a la del sol (10,5%) mientras las demás monedas se beneficiaron de la debilidad del DXY, del diferencial de tasas con la Fed y de la elevada cotización de los metales, factor que impacta principalmente en Perú y Chile.

Respecto al diferencial de tasas, varios países de Latam mantienen niveles elevados en sus tasas de política monetaria: México en 7,00%, Colombia en 10,25% y Brasil en 15,00%. Estos valores superan ampliamente la tasa de la Fed, ubicada en 3,75% en su nivel superior, lo que genera presiones a la baja sobre sus tipos de cambio.

De acuerdo con el informe, en el caso de Perú, el diferencial no es tan amplio respecto a sus pares regionales; sin embargo, Scotiabank prevé que se incremente durante el año, generando presiones para fortalecer al sol.

“Estimamos que la tasa del BCR cierre el 2026 en 4,00%, mientras que, según la herramienta FedWatch, el mercado anticipa entre dos y tres recortes adicionales en EE. UU., lo que reduciría la tasa de la Fed a 3,25% o incluso 3,00%”, finalizaron.