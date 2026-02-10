Bitcoin afrontó un ‘día negro’: Lo que ocurrió, su recuperación y las expectativas de la criptomoneda

Durante la semana pasada, el Bitcoin (BTC) fue motivo de noticia por la caída de su valor. De acuerdo con Pablo Leno, gerente general de Renta4 SAB, esta criptomoneda llegó a registrar una caída de un 22% y cotizar cerca de los US$60.000 en su ‘jueves negro’. Para el viernes, la criptomoneda se recuperó en 19,4%.

Maxi Raimondi, CFO de Lemon, señaló que dicho nivel es una corrección del 50% desde sus máximos históricos, de US$126.000, cifra alcanzada en octubre de 2025.

Lo que pasó

¿Qué explica este descenso? Hay distintos factores. Para entender ello, se parte de un hecho: esta caída es parte de un ciclo de variaciones que ha tenido el Bitcoin, de acuerdo con Lenin Tarrillo, líder de Cripto y Blockchain del BCP.

El experto explica que ya hubo un periodo de precios elevados y un exceso de apalancamiento que llevaron a que esta criptomoneda se ubicara en su máximo histórico, con una acumulación de posiciones especulativas de corto plazo. Es así que movimientos en el mercado de 5% y 10% de ventas generaron una reacción en cadena, agregó.

“Algunos se ven obligados a vender, eso presiona el precio y fuerza a otros a vender también. Esto no refleja necesariamente un cambio fundamental en Bitcoin, sino una limpieza de excesos especulativos“, explicó.

Asimismo, Alberto Rocca, Country Manager en Perú de Buda.com, plataforma ‘exchange’ de criptomonedas, sostuvo que los riesgos geopolíticos desde Estados Unidos y la política arancelaria o los rumores de una burbuja financiera de la inteligencia artificial (IA) han influido en la caída del Bitcoin.

A su vez, Leno explicó que la depreciación se debe también al lanzamiento de nuevas automatizaciones en el software legal llamado Claude Cowork, de la empresa Anthropic. Según CNN, las nuevas automatizaciones de esta herramienta de IA, que permite la lectura de documentos, así como la organización de carpetas, y organización de carpetas, están enfocados en sectores como el financiero, el legal y de marketing de datos. De acuerdo con Bloomberg, esto generó caídas de hasta un 20% en las acciones de empresas de software de temas jurídicos y en editoriales.

La relación entre este hecho y el Bitcoin o las criptomonedas, explicó, se debe a que varias de estas compañías, al tener activos en criptos, salieron a venderlas para contar con liquidez de manera acelerada.

“El comunicado de Anthropic dice que su IA podía reemplazar cualquier tipo de software. Básicamente es software legal, pero las personas interpretaron que esto podía ser muy negativo para el sector de software y las compañías de desmoronaron. Los bancos elevaron las primas de riesgo y le restringieron la liquidez a las compañías de software. Estas tuvieron que salir a vender criptomonedas de manera rápida para hacerse de liquidez”, comentó.

El bitcóin rebota tras caer a mínimos de casi tres meses, pero aún acumula una caída del 6.7%. (Imagen: EFE)

Leno también sostuvo que la caída fuerte del Bitcoin ocurrió en una semana donde disminuyó la cotización del oro y la plata.

Rocca agregó que desde el viernes se viene observando un flujo positivo en el mercado de criptomonedas. Es así que, tras ubicarse cerca de los US$60.000 el jueves, este lunes distintos medios y plataformas de cripto reportaron que el precio del Bitcoin superaba los US$70.000.

El especialista agregó que este lunes se ha observado en el mercado a inversionistas institucionales y a las llamadas ‘ballenas’, que son personas o empresas que acumulan entre 10 a 10.000 bictoins, adquiriendo esta criptomoneda.

Expectativas

A diferencia de otros activos, el Bitcoin es bastante volátil, mencionó Rocca. Indicó que cada cuatro años suele tener descensos que oscilan entre el 60% y el 70%. “No se sabe si va a continuar la caída, pero hemos visto que hubo bastante demanda cuando estuvo en US$60.000″, acotó.

A su vez, Tarrillo, del BCP, comentó que las fases de crecimiento y posterior corrección en el Bitcoin se ha visto previamente en el 2013, 2017 y el 2021.

“Hoy el mercado es estructuralmente diferente: hay más inversionistas institucionales, ETF regulados que canalizan capital de largo plazo, y custodios profesionales. Esto tiende a reducir la probabilidad de ventas masivas por pánico, pero no elimina las correcciones“, apuntó.

Para Leno, en el corto plazo, el Bitcoin podría continuar en niveles que oscilan los US$60.000 y los US$75.000. Sin embargo, no descartó que a futuro esta criptomoneda llegue a un nuevo máximo histórico, en tanto supere primero la barrera de los US$80.000.

Asimismo, Tarrillo señaló que el rango podría estar entre los US$70.000 y US$95.000 mientras el mercado absorbe el impacto y define un nuevo rango de precio para el Bitcoin.

Para Rocca, esta cripto tiene fundamentos para continuar al alza.