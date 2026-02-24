El bitcoin amplió su caída el martes, encaminándose a su mayor desplome mensual desde que la moneda sufrió una serie de colapsos corporativos en 2022.

LEE TAMBIÉN: Wall Street abre en verde impulsada por el acuerdo estratégico entre AMD y Meta

La criptomoneda llegó a bajar hasta 2,64% a US$62.858 y aún rondaba los US$63.000 en Londres. Ahora acumula una pérdida superior al 19% en febrero, lo que la encamina a su peor desempeño mensual desde junio de 2022.

El bitcoin también va rumbo a su quinto descenso mensual consecutivo, su racha negativa más larga desde 2018, un período duro para los mercados cripto marcado por el desmoronamiento del auge de las ofertas iniciales de monedas, señaló yahoo finanzas.

El retroceso se produce en medio de un mayor apetito por activos refugios en los mercados globales después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara planes para elevar los aranceles globales al 15%, medida que inquietó a los inversionistas y presionó a las acciones y otros activos de mayor riesgo.

“La decisión del presidente Trump de aumentar los aranceles globales al 15% sacudió ampliamente a los activos de riesgo, y el bitcoin se movió con ellos. Pese a la narrativa de ‘oro digital’, el bitcoin sigue cotizando como un activo de riesgo. Cuando el temor macroeconómico aumenta, el capital rota hacía refugios tradicionales”, sostuvo Rachael Lucas, analista cripto en BTC Markets.

“El bitcoin sigue bajo presión mientras los inversionistas tienen dificultades para identificar catalizadores significativos a corto plazo que impulsen los precios”, agregó Pratik Kala, gestor de portafolio del fondo de cobertura Apollo Crypto.

Por otro lado, los ETF de bitcoin spot que cotizan en Estados Unidos registraron salidas superiores a US$200 millones el lunes. El bitcoin se acerca cada vez más a su media móvil de 200 semanas, ubicada en US$58.503, escribió Tony Sycamore, analista de IG Australia.

Por el contrario, una caída por debajo de la zona de soporte entre US$58.000 y US$60.000 “probablemente abriría la puerta a un retroceso más profundo”, señaló Sycamore.

Finalmente, el mercado cripto en su conjunto también está bajo presión. El valor total de todas las criptomonedas cayó más de US$120.000 millones entre el lunes y el martes, según CoinGecko. Mientras, el Ether llegó a retroceder hasta 2,77% a US$1.812 el martes.