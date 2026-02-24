Escuchar
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, cedió un 0,38% hasta los US$71.49. Foto: GEC.
Por Agencia AFP

Los precios del petróleo terminaron el lunes con una leve baja a la espera de nuevas conversaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, aunque los inversores se mantienen en alerta ante el riesgo de una escalada.

