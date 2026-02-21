Trump eleva arancel global de 10% a 15% tras fallo de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que elevará a 15% el arancel global aplicado a las importaciones, un día después de que la Corte Suprema determinara que excedió su autoridad al imponer gravámenes amplios bajo poderes de emergencia sin aprobación del Congreso.

El mandatario comunicó la decisión a través de su red social, donde sostuvo que el incremento reemplazará parte de los aranceles que quedaron sin efecto tras el fallo judicial. En ese mensaje, calificó la sentencia como “ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana”.

El día previo al anuncio del aumento, Trump había firmado una orden ejecutiva para establecer un arancel global de 10% por un periodo de hasta 150 días, el plazo máximo permitido bajo la disposición legal invocada. Con el nuevo nivel de 15%, su administración busca mantener un esquema temporal mientras evalúa otras alternativas dentro del marco normativo vigente.

La Corte Suprema resolvió, por seis votos contra tres, que el presidente no contaba con la autoridad necesaria para aplicar los aranceles previos utilizando facultades de emergencia. Tras esa decisión, la Casa Blanca señaló que continuará trabajando en la implementación de gravámenes que, según el mandatario, sean “legalmente permisibles”.

El incremento al 15% se enmarca en la estrategia comercial impulsada por la actual administración, que ha recurrido a distintas herramientas legales para aplicar aranceles de alcance amplio como parte de su política económica.