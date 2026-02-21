Trump eleva arancel global de 10% a 15% tras fallo de la Corte Suprema

Resumen

Por Redacción EC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que elevará a 15% el arancel global aplicado a las importaciones, un día después de que la Corte Suprema determinara que excedió su autoridad al imponer gravámenes amplios bajo poderes de emergencia sin aprobación del Congreso.

