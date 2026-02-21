Petro-Perú designa a Gustavo Villa Mora como gerente general

Petro-Perú informó la designación de Gustavo Adolfo Villa Mora como nuevo gerente general de la empresa estatal, cargo que asumirá desde el sábado 21 de febrero. La decisión fue comunicada al mercado a través de un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Villa Mora vuelve a la posición luego de haberla ejercido previamente entre el 6 de diciembre y el 7 de enero. En esta oportunidad, reemplaza a Rita Lorna López Saavedra, en un contexto en el que la compañía atraviesa un proceso de reorganización patrimonial.

La designación se produce en una etapa clave para la petrolera estatal, que enfrenta retos financieros y operativos. En ese marco, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petro-Perú (STAPP) se pronunció sobre los recientes nombramientos y señaló que estos deben responder a criterios de meritocracia y transparencia, dada la complejidad de la gestión y la necesidad de contar con experiencia técnica en la conducción de la empresa.

Con este cambio en la gerencia general, Petro-Perú suma un nuevo movimiento en su plana ejecutiva mientras continúa su proceso de reestructuración.