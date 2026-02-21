Petro-Perú designa a Gustavo Villa Mora como gerente general

Resumen

Petro-Perú informó la designación de Gustavo Adolfo Villa Mora como nuevo gerente general de la empresa estatal, cargo que asumirá desde el sábado 21 de febrero. La decisión fue comunicada al mercado a través de un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

