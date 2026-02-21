Petro-Perú designa a Gustavo Villa Mora como gerente general

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Petro-Perú informó la designación de Gustavo Adolfo Villa Mora como nuevo gerente general de la empresa estatal, cargo que asumirá desde el sábado 21 de febrero. La decisión fue comunicada al mercado a través de un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
TE PUEDE INTERESAR
- Dólar firme y bolsa sin sobresaltos: ¿qué esperan los mercados tras la llegada de José Balcázar al sillón presidencial?
- Fitch Ratings no prevé un “giro brusco de política” durante la gestión de José Balcázar como presidente
- Elecciones 2026: Ningún plan de gobierno plantea manejo sostenible de las finanzas
Seguir temas