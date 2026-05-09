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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En alguna parte de nuestro celular –escondido entre redes sociales y aplicaciones que nos resuelven la vida– hay un número que nos indica cuántas horas al día pasamos frente a esa pequeña pantalla que a veces parece casi tan indispensable como una extremidad. Es un indicador útil para quien empieza a preguntarse si el tiempo que usa su ‘smartphone’ podría ser perjudicial, una preocupación creciente que está llevando a usuarios en varias partes del mundo a tomar medidas cada vez más drásticas.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.