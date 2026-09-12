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Resumen

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El papa León XIV preside su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 9 de septiembre de 2026. (Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa León XIV preside su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 9 de septiembre de 2026. (Alberto PIZZOLI / AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió este sábado a representantes institucionales, empresariales y sociales del continente americano una “responsabilidad compartida” frente a las transformaciones sociales y tecnológicas actuales, advirtiendo de que el avance de nuestro tiempo no debe dejar “nuevas ruinas a su paso”.

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