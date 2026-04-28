El líder de Renovación Popular y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que acudirá a otras instancias nacionales e internacionales ante la negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de analizar el peritaje que su partido ha efectuado a una cantidad de actas de las elecciones generales del 12 de abril.

Estas actas -sostuvo- evidenciarían las irregularidades en el proceso. “Vamos a ir a otras instancias nacionales como internacionales, porque se está yendo gravísimamente contra el artículo 31 de la Constitución que protege el derecho a votar, que es la base de la democracia”, dijo durante una conferenci de prensa.

López Aliaga sostuvo que los hallazgos serán remitidos tanto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como al Congreso de la República del Perú. El especialista Arnold Castillo, especialista en informes forenses, presentó nuevas “incongruencias” entre la cantidad de votos obtenidos para presidente y los de senadores.

“Es un tema verificable absolutamente si hubiera voluntad del señor (Roberto) Burneo de velar por la transparencia del proceso. Es como hablar con una pared”, declaró en referencia al presidente del JNE.

El excandidato presidencial aseguró que su agrupación ya presentó un primer recurso el último viernes y que este lunes ingresarán otros cuatro recursos adicionales (que podría ser en un solo documento). Según indicó, contrataron una empresa auditora forense electoral que viene trabajando desde hace varios días en el análisis técnico de actas observadas.

“Hemos contratado a una empresa auditora forense electoral. Tenemos prueba de parte y si hay un hallazgo, tiene que intervenir el JNE; es como si hubiera un muerto en la puerta del jurado”, afirmó.

Anuncia protesta pacífica

López Aliaga también anunció la convocatoria de una “protesta pacífica” y señaló que pedirá reuniones con Jorge Nieto y Carlos Álvarez, quienes —según dijo— también resultarían afectados por el actual escenario electoral.

“Me parece que los líderes políticos, a excepción de Nieto, dan por hecho que no ha pasado nada”, manifestó.

En otro momento, sostuvo que, de acuerdo con los cálculos realizados por su equipo a partir de las actas analizadas, Renovación Popular debería disputar la segunda vuelta presidencial junto a Keiko Fujimori.

“En nuestro cálculo debemos pasar a segunda vuelta la señora Fujimori y Renovación”, afirmó.