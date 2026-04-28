Resumen

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Rafael López Aliaga intentará buscar el apoyo de Nieto y Álvarez. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
Rafael López Aliaga intentará buscar el apoyo de Nieto y Álvarez. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El líder de Renovación Popular y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que acudirá a otras instancias nacionales e internacionales ante la negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de analizar el peritaje que su partido ha efectuado a una cantidad de actas de las elecciones generales del 12 de abril.

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