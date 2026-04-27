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Resumen

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La empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. entregó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) los documentos, correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp entre la firma y Juan Phang, el subgerente de Producción Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como parte de la investigación preliminar que se sigue en contra de Piero Corvetto, exjefe del organismo encargado de realizar las elecciones generales.

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