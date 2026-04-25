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Resumen

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Tras un exhaustivo análisis, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) —integrado por cinco miembros— se sometió al voto y rechazó la realización de elecciones complementarias en aquellas mesas de votación de Lima que no fueron instaladas a tiempo ante la falta de material electoral durante la jornada del domingo 12 de abril.

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