Tras un exhaustivo análisis, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) —integrado por cinco miembros— se sometió al voto y rechazó la realización de elecciones complementarias en aquellas mesas de votación de Lima que no fueron instaladas a tiempo ante la falta de material electoral durante la jornada del domingo 12 de abril.

Tal como lo adelantó El Comercio, el Jurado declaró inviable —por unanimidad— la convocatoria a comicios complementarios, luego de evaluar de forma técnica y jurídica que no cabía un eventual desarrollo de elecciones.

Indicó que, previo a la decisión, recibió solicitudes de distintos sectores políticos para dicha convocatoria en las mesas afectadas de Lima Metropolitana.

“Acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias en el marco actual del proceso de Elecciones Generales 2026”, reza el comunicado.

Días previos, este Diario —en su edición del 23 de abril— adelantó que el caso se abordó en una reunión reservada, que fue sometido a la votación de los integrantes del pleno y que, por unanimidad (cinco votos a cero), se acordó desestimar dicho escenario.

El pleno del JNE está conformado por cinco integrantes: presidido por el juez supremo Roberto Burneo e integrado por Martha Maisch, Gunter Gonzales, Rubén Torres y Aaron Oyarce.

—Solicitud de partidos políticos—

El Jurado refirió que el proceso electoral se encuentra en curso y hasta el momento no ha concluido. En ese contexto, afirmó que, a través de los Jurados Electorales Especiales y de su pleno, se vienen desarrollando de manera continua las labores de revisión de actas observadas, resolución de solicitudes de nulidad y demás actuaciones previstas en el marco constitucional, legal y reglamentario vigente.

“Todo en estricto respeto de los principios de preclusión, seguridad jurídica y legalidad electoral”, acotó.

Agregó que el JNE continuará ejerciendo su función jurisdiccional con “firmeza, independencia y transparencia, garantizando la integridad del proceso electoral y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas”.

En el acuerdo del pleno del 22 de abril de 2026 —al que accedió este Diario— se indica que es necesario asegurar el cumplimiento del cronograma electoral. Si bien no es taxativo sobre el pedido de comicios, pide respetar los plazos electorales.

“Corresponde salvaguardar que se respete esa transición democrática; ello aunado a que unos de los principios que rige el proceso electoral es el de preclusión, el cual nos marca la pauta del cumplimiento de cada etapa del proceso, y que su estricta observancia nos permita transitar de manera adecuada en el cronograma electoral”, reza el documento.

—Rafael López Aliaga pide revisar actas irregulares—

Por la tarde, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) realizó una conferencia de prensa sobre los comicios respecto de las aparentes irregularidades en el proceso electoral.

En dicho evento afirmó que para estos comicios se registraron por lo menos 4.600 actas de la serie o numeración 900.000 que tienen los mismos patrones de conducta o características de votos en favor de otros candidatos a la Presidencia. Aseguró que estas fueron distribuidas en distintas zonas del país.

“Hay una distorsión estadística hasta donde hemos investigado. Todas las actas de serie (numeración) 900.000, que son 4.700 actas, tienen el mismo patrón. Eso lo puede verificar si tuviera voluntad el señor Burneo. Su función es fiscalizar, no del partido político. El partido debería confiar plenamente en sus entes, el que cuenta los votos y el que fiscaliza”, refirió.

Por ello, pidió al JNE realizar una auditoría a dichas actas.

Al ser consultado sobre si asumirá el cargo de senador en caso sea elegido, respondió que su decisión estará sujeta a las decisiones que adopte el JNE respecto de su pedido de realizar la auditoría a las mesas en que cree que hubo irregularidades.

“Voy a tomar una decisión en base a los resultados, decisiones que tome el jurado. Ese será una condicionante para yo tomar una decisión.

—¿Cuáles son los pasos a seguir?—

Sobre el tema, el exdirector del Registro de Organizaciones Políticas Fernando Rodríguez Patrón indicó que, tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, lo que deberá continuar es la resolución de las actas observadas y los pedidos de nulidades parciales o totales de los comicios, así como las apelaciones formuladas por partidos políticos ante la improcedencia de estos recursos.

“Lo que resta ahora es que los JEE resuelvan todos los casos de las actas observadas o nulidades, que no son lo mismo. El primero ocurre cuando no fue contabilizada por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE)”, indicó.

En tanto, el segundo es interpuesto por un personero legal del partido político contra un acta electoral.

Recordemos que hasta el momento los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima y distintas zonas del país han recibido un total de 51 pedidos de nulidad de diversos ciudadanos y partidos políticos contra las elecciones a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino, realizadas el domingo 12 de abril.

De ese universo, al menos 24 solicitudes de nulidad total fueron declaradas improcedentes, en algunos casos, por la falta de datos personales, la presentación fuera de plazo o porque, sencillamente, el pedido no estaba debidamente acreditado, según una revisión de El Comercio al portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Entre tanto, la experta en temas electorales Silvia Guevara afirmó que, tras esta decisión del JNE, lo que procede es continuar con la resolución de las actas observadas y los pedidos de nulidad pendientes para concluir con la primera vuelta de los comicios generales.

“Lo que viene es que continúen con los pedidos de nulidad como lo indica la normativa, si han pagado las tasas correspondientes, el tema de si han sido admitidas, si son procedentes o no y resolver formalmente”, indicó.

Al ser consultada sobre si estos pedidos de nulidad podrían cambiar el resultado de los comicios, contestó que es una probabilidad que dependerá de la cantidad de votos que favorezca a uno u otro candidato presidencial.