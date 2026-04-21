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Resumen

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Tras aferrarse al cargo más de una semana en medio de graves cuestionamientos a su función frente a las elecciones generales del domingo 12, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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