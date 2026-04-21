Tras aferrarse al cargo más de una semana en medio de graves cuestionamientos a su función frente a las elecciones generales del domingo 12, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Pese a todo lo sucedido, Corvetto señala en su carta que ha “cumplido con integridad” su función. “Me preparé desde siempre para el cargo que concursé y en el que pudimos gestionar un fuerte proceso de necesarias reformas, pero los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo”, añade.

“Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, señala el saliente funcionario en su misiva dirigida a la Junta Nacional de Justicia.

Corvetto afronta una investigación preliminar en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que lo podría haber llevado a la suspensión del cargo. Además, pesa sobre él una recomendación de detención preliminar a nivel de la Policía Nacional.

“Luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana durante la jornada electoral del último 12 de abril y estando al finalizar el procesamiento de actas de la elección presidencial (…) considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, indica Corvetto.

Esta es la carta de renuncia de Piero Corvetto

El propio Corvetto anunció su decisión en sus redes sociales.

Minutos despues de conocerse la decisión, la Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado confirmando que se convocó a sesión plenaria y se aceptó la renuncia.